王宥忻組40歲以上熟女團！她蹲4年牢 有生理需求只能這麼做

「財富女神」王宥忻於今（30）日舉辦媒體活動，她特別帶領由她一手創辦的全新女團「F40」首度正式與媒體見面，成員包括王宥忻、關關、Cony 以及艾軒。F40 的四位成員號稱年紀40歲以上且有過離婚經歷的熟女，她們以自身經歷傳遞「只要不放棄，永遠都有機會」的正能量，展現獨特的成熟魅力。

王宥忻組成40歲熟女女團。（圖／愛神啪啪啪提供）

王宥忻分享離婚之後，光是投資就虧1億，但是跟翁總復合之後，做生意每個月都賺破千萬，身價12億的她才剛花400萬帶員工去越南，已經最多發出最高7位數的年終，而「F40」的女團成員也是公司合作的夥伴，Cony領了600萬年終、關關更是領了高達1000萬的年終。

Cony曾是更生人，與好友一起開公司，合夥人卻掏空公司、捲款10億潛逃，她因此遭判刑7年，實際上則是坐了4年牢，被問到牢獄生活，她分享在監獄裡，就向新人到公司，就是適應裡面的生活。談到在監獄裡如何解決生理需要，Cony提到：「女生只能在被窩裡怎麼樣，就是不要哼哼哈哈，不能那麼明顯，默默自己解決。」且因為不是一人一張床，連翻身都很困難，所以一切只能靠自己的功力，在獄中，大家還會分享言情小說，「互相推薦哪一本不錯，然後會告訴你『這本看了會夾腿』（很有感覺的意思）。」

女團中目前沒結婚的艾軒，曾經被小三親門踏戶，已經離婚10年的她坦言生活過得很好，現在很愛喝酒，被王宥忻封為「酒國女英雄」，最多一晚上喝掉50萬。艾軒回憶當年發現老公有小三，是因為看了老公的手機，竟然看到老公與小三的性愛影片，讓她超生氣，直接把手機甩老公身上，老公則是把手機丟出去，手機整個碎掉，過程非常戲劇化。

