王宥忻豪發1.4億分紅 再婚翁總3個月大方曝甜蜜房事

王宥忻與丈夫翁承旭再婚3個月來感情愈發深厚。（圖／女神愛啪啪提供）

「財富女神」王宥忻與丈夫翁承旭（翁總）攜手經營「女神愛啪啪」品牌，業績持續攀上巔峰。兩人於今（30日）出席媒體感恩餐會，大方分享品牌獲利果實，更在現場上演甜蜜互動。針對外界最關心的年終獎金，王宥忻低調透露，光是員工分紅總額就直逼新台幣1億4千萬元，驚人的大手筆展現出品牌強勁的吸金力。

活動當天，王宥忻所屬女團「F40」成員關關、Cony 及艾軒也現身同歡。在「真心話大冒險」環節中，王宥忻意外抽中「與右手邊的人接吻」挑戰，身旁的翁總隨即霸氣配合，兩人當場深情親吻，現場氣氛瞬間沸騰。

王宥忻低調透露員工分紅總額直逼新台幣1億4千萬元。（圖／女神愛啪啪提供）

談及與翁總再婚後的相處，王宥忻甜蜜表示復合3個月來感情愈發深厚，並大方分享兩人的金錢觀：「我們即便在離婚期間也沒有太多財務糾葛，我們的特色是『就算虧錢也不會怪罪對方』。」當被辛辣追問：「身為核心人物，上一次『啪啪』是什麼時候？」王宥忻展現幽默本色笑稱：「啪到睡著，太累了！」翁總則在一旁打趣補充：「是啪到她暈倒。」夫妻倆的直白互動引發全場爆笑。

