王宥忻離婚二年與前夫「再結一次婚」！戶政事務所補婚認：心中最重要還是他
娛樂圈再度傳來喜訊，備受矚目的十億女星王宥忻在2025年11月19日，於北投戶政事務所與前夫翁承旭（翁總）再度攜手，正式成為合法夫妻。這對曾經攜手走過12年婚姻的伴侶，經歷過短暫的分開後，選擇在王宥忻生日這天，重新許下相伴一生的承諾。
▲ 王宥忻離婚二年「再嫁前夫」。（圖／《女神愛啪啪 IPAPA》）
王宥忻以真性情著稱，2023年她突然宣布與翁承旭結束婚姻，震驚了不少粉絲。然而，兩人並未因此而形同陌路，反而在離婚後依然住在同一屋簷下，為了孩子的成長，保持著緊密的合作關係。這段時間，王宥忻重新審視自己的內心，發現彼此之間的情感並未真正遠離，反而因為更坦白、更成熟的相處，看見了對方最真實的樣子。
「我的心很誠實，知道自己最放不下的是誰。」王宥忻坦言，這段時間讓她明白，真正了解自己、能夠陪伴她走完人生路的人，其實一直在身邊。她笑稱自己的生活宛如八點檔本土劇，離婚後也遇過不少追求者，但最終發現，心中最重要的那個人始終是翁承旭。
▲ 王宥忻驚爆喜訊！與前夫「再結一次婚」。（圖／台北法國巴黎婚紗）
在孩子的牽引和共同事業目標的催化下，王宥忻主動挽回與翁承旭之間的情感裂縫，兩人最終再度走回彼此的心裡。這次的再婚，對於王宥忻來說，意義非凡。她回憶起第一次結婚時，因經濟條件有限，未能舉辦一場盛大的婚禮，這次她與翁承旭有默契地承諾，將在未來找一個更適合的時間和場地，與最重要的家人和朋友一起好好慶祝，補上這份遺憾。
▲ 王宥忻再婚對象竟是前夫。（圖／《女神愛啪啪 IPAPA》）
在宣布這一喜訊時，王宥忻也分享了她的結婚感言。她表示，今年的生日因為婚禮和所有的祝福，讓她感覺被愛包圍得滿滿的。她特別感謝粉絲、F40姐妹以及工作夥伴們在忙碌中陪她打拚，也感謝先生與家人讓她再次相信幸福的模樣。
這段重拾幸福的旅程，不僅讓王宥忻和翁承旭的愛情更加堅定，也為他們的家庭注入了新的活力。未來，這對再度攜手的夫妻將如何共創美好生活，值得我們期待。
