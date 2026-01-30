王宥忻離婚1年慘賠1億 閃電復婚分紅撒1.4億

王宥忻（左）甜吻老公翁承旭。女神愛啪啪提供



號稱擁有10億身家的「財富女神」王宥忻與翁承旭離婚1年，去年11月又閃電復婚，今（1╱30）她帶著創辦的女團「F40」亮相，她透露離婚那段期間虧了1億，「前陣子我老公有投資虛擬貨幣，有點類似期貨買賣，像麻吉大哥那陣子也是虧了很多，我們1天就虧了1千萬，1天虧完就不想玩了」。直喊夫妻分裂真的做什麼都不太順利。

談到種種虧損，王宥忻透露本來要跟對方合建，「我們一起買地，我投了1千萬，他說等房子蓋好以後，1千萬會還給我們，還會給我們1戶，結果過了一段時間去問，他就說地已經賣給別人了、抵押給別人」。雖然她到銀行進行強制執行，但因對方欠太多人錢，她們只排到第3順位，至今血本無歸。

艾軒（左起）、關關、王宥忻、Cony組女團「F40」。女神愛啪啪提供

復婚3個月，王宥忻甜蜜表示和老公更甜蜜，透露2人不太會因為虧錢而指謫彼此，「就算虧錢也會覺得從這過程中學習到什麼」。還說去年半年營業額就破2億，不僅把虧損的都賺回來，之前還砸400萬帶100人去越南旅遊，「光分紅我今年就發了1.4億，員工年終最高有7位數」。

被問「啪啪」性福指數，王宥忻羞說：「每天啪到睡著，太累了，更恩愛。我以前不懂陰柔功、不懂撒嬌哼哼唧唧，現在我打電話給他都說寶寶你在哪裡？我好想你喔。」翁承旭在一旁聽得「腿都軟了」。至於婚禮進度，她說要等萌獸樂園蓋好。

談到與關關、Cony以及艾軒組女團「F40」，王宥忻透露成員都是離過婚的熟女，「很多人覺得離婚又小孩不可能幸福，但人家是少女時代，我們是少婦時代，之後我們還會再納入新人，一樣都是要驚濤駭浪型才能進來」。將以自身經歷傳遞「只要不放棄，永遠都有機會」的正能量。

