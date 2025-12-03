王家梁全身壯肌「照樣吃炸雞漢堡」！曝飲食控制法：滿足又不會讓身材走樣

藝人王家梁是演藝圈著名的健身狂，靠著長年自律，鍛練出一身精實健壯的肌肉。許多人以為他對飲食一定也非常嚴格，不過王家梁2日分享自己的晚餐，竟是起司牛肉堡和炸雞，甚至還搭配加珍珠的飲料，而他大方分享自己的飲食控制法，只要平時夠節制，偶爾像這樣放縱也完全沒問題。

王家梁PO出這頓「放縱餐」的菜單：16oz起司牛肉堡、兩塊炸雞、一杯無糖青茶加珍珠。除了蛋白質勉強足夠之外，其它營養攝取可說是完全不符合健康標準，他自己也心知肚明：「熱量爆表，脂肪超標，高碳水。」然而吃完後內心得到了很大的滿足。

王家梁認為只要平時控制得當，吃一餐放縱美食並不會影響身材。（圖片來源：IG chialiangwang ）

王家梁直言，一定有很多人看到照片就覺得「好身材怎麼可以吃這些」，但他指出：「最重要的是平時飲食做到70%-80%的控制搭配健身，你就能在你有口慾的時候好好放鬆一下。」他認為身材是花時間養成的，不會健身3次就長出肌肉，也不會偶爾吃一頓垃圾食物就讓身材走樣。

王家梁平時就有固定鍛練的習慣。（圖片來源：IG chialiangwang ）

事實上，王家梁過去就曾多次強調，減重的人不需要敵視碳水、甜點，「當你肌肉量漸漸穩定地提升，配合規律有強度的重量訓練，你甚至都還能喝珍奶跟吃蛋糕。」不過，他提醒放縱只能是「偶爾」，千萬不要以為身材好就可以經常這樣吃，「那你就完蛋了。」

