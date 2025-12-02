王家梁公開「放縱餐」熱量爆表也不怕！ 曝維持好身材關鍵

王家梁與許維恩婚後育有寶貝女兒「忒忒」。（圖／中時資料照）

38歲藝人王家梁擁有緊實肌肉線條、精實身材，去年更考取AFAA-PFT個人體適能顧問資格，是演藝圈公認的「自律系男星」，他與許維恩婚後育有女兒「忒忒」，一家三口生活幸福甜蜜。而王家梁今（2日）在IG限時動態大方公開自己的「放縱餐」，熱量之高讓粉絲驚呼，但他也藉此分享身材維持的方式。

王家梁曬出一份大份量晚餐，包括16盎司起司牛肉堡、兩塊炸雞，以及一杯加珍珠的青茶，直言：「熱量爆表，脂肪超標，高碳水，蛋白質可接受，吃完就是一陣滿足！」

王家梁公開「放縱餐」，分享身材維持關鍵。（圖／翻攝自IG @chialiangwang）

他也親自解答迷思：「最重要的是平時飲食做到70%-80%的控制搭配健身，你就能在你有口慾的時候好好放松一下」，並提醒：「不要看到身材好的人發罪惡至極的美食照，就認為他天天這樣吃，那你就完蛋了」，強調身材管理絕非一時，而是「花時間養成」。

他也以自身經驗分享觀念：「其實，身材是花時間養成的，不會健身三次就長肌肉，相對的偶爾吃一餐這類食物也不會造成你的身材走樣」，主張不過度苛責，也不走極端，而是以長期的自律與均衡方式打造好體態。

事實上，王家梁不僅對自身要求高，還常在社群分享家庭生活。先前他就曾公開一段女兒忒忒「自主健身」的可愛影片，畫面中忒忒穿著淺黃色連身衣，嘴裡叼著奶嘴，卻興致勃勃地模仿爸爸拉健身器材，可見遺傳到爸爸的優良基因，模樣逗趣又萌翻大批粉絲。王家梁笑說，「帶來一段小小女力士的表演」；許維恩則在留言區，打趣說：「別讓她變成金剛芭比」。

