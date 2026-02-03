王家梁夜訪弱勢 力挺「寒士吃飽30」

記者周毓洵／臺北報導

農曆新年將至，人安基金會即日起於全臺各地平安站同步展開「寒士吃飽30」送禮行動。藝人王家梁日前走進臺北車站，與人安基金會義工並肩夜訪街頭，親手將年禮與紅包送到寒士手中；一句問候、一份關懷，在冷風中顯得格外溫柔，也為歲末時分點亮一盞希望的微光。

首次於夜間參與街頭送禮行動，王家梁坦言感觸很深，過去參與公益多半較為間接，這次能面對面與寒士互動，讓他真切感受到彼此其實很近，「每個人都有自己的故事，也提醒我更珍惜現在擁有的一切。」發送年禮時，寒士一句簡單的「謝謝」與真誠笑容，讓他久久難忘。

人安基金會表示，年節送禮不只是一份物資，更象徵一年辛勞被看見、被肯定；對寒士朋友而言，這份年禮代表有人願意陪他們一起過年，被尊重、被在乎。許多街頭寒士背後，都藏著不為人知的人生轉折，或因一場變故而顛沛流離，心事與壓力層層堆疊。目前「寒士吃飽30」計畫僅募得約5成，2月底前持續募集防飢年禮每份800元、應急紅包600元，認助每位共1400元，邀請社會大眾一起伸出援手，陪伴身處困境的人迎向屬於自己的春天。

王家梁將人安基金會愛心年禮與應急紅包雙手遞向寒士。（人安基金會提供）