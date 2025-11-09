王家衛慘了！嗆共產黨錄音曝光 連「毛澤東」也不放過

知名導演王家衛首度拍攝電視劇《繁花》。（圖／翻攝自微博）





知名導演王家衛首度拍攝電視劇《繁花》，在2023年開播就掀起話題，並獲得許多獎項肯定，不過如今卻被罹患漸凍症的古二（本名：程駿年），爆出自己參與了劇本編撰，最後僅僅獲得「前期責任編輯」的署名，讓他開始爆出許多錄音檔，除了王家衛對唐嫣、金靖、辛芷蕾等女演員不尊重，如今更爆出足以讓王家衛直接被封殺的錄音，即便官方做出回應譴責，但依舊抵擋不了網友謾罵。

古二稱自己在2017年加入《繁花》劇組，身兼編劇與生活助理，月薪僅人民幣3000（約台幣13000元），但最後不僅超負荷工作導致漸凍症惡化，而他創作的《繁花》故事線署名都被秦雯獨占剽竊，讓他如今以「古二新語」在微博上不斷曬出錄音，除了背後說演員壞話，王家衛和聯合導演李爽以及製作人彭綺華的聊天，裡面含有大量政治相關。

知名導演王家衛遭到古二（本名：程駿年）錄音爆料。（圖／翻攝自微博）

像是李爽曾說「疫情太棒了」，主要他買了基金，因此資金回本；王家衛不僅說共產黨只會割韭菜，更是一個貪婪、一黨制的國家，並且還將自己的電影有限公司叫「澤東」；當李爽提及自己家中有日本武士刀和盔甲時候，王家衛更教他在上面插五星旗就能逃避被歸為「傾日」的爭議。

知名導演王家衛的製作公司叫「澤東」，疑似在對應毛澤東。（圖／翻攝自微博）

知名導演王家衛遭到古二（本名：程駿年）錄音爆料，透過《繁花》官方聲明。（圖／翻攝自微博）

對此，《繁花》官方8日發聲明，表明古二發布的都是非法錄音，「不僅未經當事人同意，且存在大量失實、蓄意剪輯和惡意解讀的情況」，指出會有這樣的狀況，都是古二不滿「前期責任編輯」的署名在洩憤，對無辜同時造謠、抹黑，並煽動社會對立。

還提及古二如今在國外，喊話要他回國來接受調查，譴責古二的違法行為，「劇組正在持續取證中，且已經提交給國家司法、執法機關和相關主管部門。劇組全體成員相信法律會給出最真實和最有力的回應與判決。」



