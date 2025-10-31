王家衛私下批「唐嫣很裝」錄音外流！《繁花》劇組內幕曝光，編劇踢爆娛樂圈權力面

《繁花》劇組近日爆出震撼錄音！身患漸凍症的編劇古二（本名程駿年）因不滿署名權爭議，於10月31日公開多段劇組內部錄音。內容中，疑似導演王家衛吐槽「唐嫣是個很裝的人」，還叮囑工作人員「別讓她先到片場」，引起全網熱議。

根據錄音內容，王家衛當時指示編劇古二提前進組講戲，讓其他演員先行到場，以打亂唐嫣的節奏。結合脈絡可推測，所謂「裝」，指的可能是唐嫣習慣提早報到、準備充分、態度嚴謹。但這番話曝光後，仍被不少網友解讀為對唐嫣的負面評價。

事件曝光後，網友立刻分成兩派。多數人力挺唐嫣：「早到守規矩是敬業，怎麼成裝了？」還有人指出，她為詮釋《繁花》中的汪小姐閉關三年學上海話、研究90年代女性儀態，才塑造出角色神韻。合作過的演員也稱她「真實可愛」，形象一向正面。另有網友翻出王家衛過去訪問中曾誇唐嫣「有上海女人的底氣」，認為導演私下評價落差太大。

錄音中還疑似出現《繁花》另一位編劇秦雯的發言，她不僅附和王家衛，還評論多位圈內前輩，包括陳道明、遊本昌等人，引發新一波爭議。

目前三方態度仍曖昧。唐嫣未正面回應，持續照常宣傳新劇《獨身女人》；王家衛團隊則指控古二「惡意剪輯錄音」，但未針對內容回應；劇組方面否認古二是核心編劇，稱他只是「資料整理員」。不過許多網友認為說法難以服眾：「片尾字幕上兩千個名字都有，偏偏漏了他？」

有資深戲劇指導分析，王家衛口中的「裝」可能是導演用語，意在打破演員的慣性表演模式；但事件同時凸顯產業內權力失衡問題——導演與編劇之間的署名糾紛、創作者地位被忽視的現象，最終唐嫣在這場風波中成了無辜的焦點。有網友感嘆：「唐嫣的認真被說成裝，古二的貢獻卻被抹去，這才是最令人心寒的地方。」

