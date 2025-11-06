王家衛翻車？《繁花》助理爆「毀滅性錄音」…私下嘲諷「唐嫣很裝」 疑開黃腔：一定要搞到她
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導
香港名導王家衛驚傳捲入《繁花》劇組錄音風波。近日，一段長達逾1小時的7段音檔在網上曝光，內容疑似他與編劇秦雯的私下談話，對多位演員的言論被批不當，其中涉及對唐嫣、金靖、陳道明、游本昌、劉詩詩等人的評論，引發外界震撼與熱議。
爆料者是參與《繁花》劇本創作的助理古二（本名程駿年），他自稱長期負責商戰支線設計及資料整理，卻僅以「前期責任編輯」署名，薪資落在人民幣3000至6000元間。因維權遭拒，加上罹患漸凍症、病情惡化，最終選擇公開錄音檔，藉此揭露影視產業的壓榨現象。
據了解，古二於社群平台小紅書上傳7段錄音，總長超過1小時，內容包含會議紀錄及工作討論。他強調，這並非私人閒聊，而是對業界「剝奪署名、壓低報酬、資源分配不公」的抗議。
錄音曝光後，內容迅速在網路發酵，王家衛在公眾面前的形象破裂。在談話中直言唐嫣「告訴你，唐Y呢，是個很裝的人」，甚至叮囑「所以第一你先不要讓她先到，你要老師先到。」；針對金靖的發言更引起爭議，他說「那我一定要搞金J」，秦雯則回「不行，我沒那個胸」，現場其他人接話「裝兩個胸有什麼難的？」此段對話被網民批為帶有性暗示的低俗玩笑。
錄音中也出現多位知名演員的名字。陳道明被形容為「極品中的極品，陰陽同體」，秦雯批評他常改劇本卻記不住長台詞；至於92歲資深演員游本昌，則被評為「不是省油的燈」，理由只是經常在朋友圈發動態。
錄音另揭露劇本內容錯置風波。秦雯提及《流金歲月》中原屬劉詩詩角色的經典台詞「她成功我不嫉妒，她失敗我支持」被錯誤分配給倪妮，劉詩詩察覺後曾溝通但遭拒，秦雯甚至表示「找過一次被我懟回去了」，而倪妮則被暗示不必主動爭取戲份。
事件爆發後，《繁花》劇組發出聲明，否認古二具備編劇身份，強調他僅參與早期資料搜集。劇組譴責錄音行為違反職業道德、侵犯隱私，並宣布啟動法律行動。
截至目前，王家衛尚未對事件公開表態；古二的小紅書帳號已遭封鎖。由於雙方說法相左，錄音真實性與法律界線仍待釐清，輿論關注持續升溫。
