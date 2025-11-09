王家衛致命錄音遭外洩 《繁花》劇組3度發聲點名「他」惡劣

王家衛致命錄音遭外洩，《繁花》劇組3度發聲。（圖／明報提供、澤東電影提供）

知名導演王家衛2023年憑戲劇《繁花》掀起話題，並獲得許多獎項肯定，然而，編劇古二（本名程駿年）近期爆料曾參與故事發想、劇本編撰，最終卻僅獲「前期責任編輯」的署名。古二日前曝光多個對王家衛不利的錄音，導致《繁花》官方社群遭灌爆，對此，劇組3度發聲並點名指控古二「非法錄音」。

《繁花》官方8日發聲明表示，古二在網路上發布大量未經證實的非法錄音，「不僅未經當事人同意，且存在大量失實、蓄意剪輯和惡意解讀的情況」，解釋古二因不滿足「前期責任編輯」的署名，為一己私欲而洩私憤，對無辜的同事進行造謠、抹黑，「同時其發布的相關內容不恰當分化煽動社會對立，誘導負面情緒，影響極其惡劣」。

廣告 廣告

另外，官方也提到古二長期滯留境外，逃避境內司法調查和認定，因此強烈呼籲古二：「回到國內合理合法進行維權，並立即停止這些多重違法行為。」最後官方強調，強烈譴責古二的違法行為，堅決維護所有主創成員的權益，「劇組正在持續取證中，且已經提交給國家司法、執法機關和相關主管部門。劇組全體成員相信法律會給出最真實和最有力的回應與判決」。

然而，官方聲明曝光後，許多網友仍對爆料內容很是不滿，再次湧入官方社群留言，「還刪評啊？？看來不只是聲明傲慢也在身體力行，祝早完」、「娛樂圈最沒用的東西，他甚至連公章都沒有」、「過了那麼長時間了才出來回應，結果就只是四個字『未經證實』」。至於事件的核心王家衛、秦雯，尚未針對最新內容做出回應，事件持續延燒。

古二從今年8月陸續公布多段與編劇秦雯討論劇情的錄音，引起不少網友關注，但劇組一開始回應：「尊重支持所有創作者的合法權益，並根據職責及工作內容給予恰當的相應署名」，不久後再發聲強調「程某某」的爆料手法惡劣，「擅自對錄音內容進行加工、篩選並非法對外公開發布，嚴重侵害他人隱私，毫無職業道德可言」，多次表明對古二採取法律手段。

更多中時新聞網報導

黃鐙輝入圍金馬 把和妻女相處搬進銀幕

柯煒林燦笑登台：我比癌前健康

TPBL》湯普金斯關鍵兩罰 夢想家險勝