王家衛談武漢疫情全錄了！疑批「中共」微博急下架
香港名導王家衛執導電視劇《繁花》當年一經播出廣受好評，而曾與台灣男星邱澤有過一段情的中國女星唐嫣，也憑藉劇中的「汪小姐」一角再度翻紅。豈料，參與《繁花》劇本創作的助理古二（本名程駿年）近來竟公然開撕導演王家衛與編劇秦雯、許思窈等人，公布一連串私下對談的「毀滅性錄音」。錄音中有多位中國大咖演員被點名，王家衛開黃腔以及秦雯涉嫌「襲警」的談話內容也全被抖出。今（8）日上傳的最新錄音檔中，王家衛更是直接談及中共政治問題，影片目前已遭微博官方下架。《繁花》劇組在沈默多日後，終於作出回應了。
爆料者「古二」今（8）日再度在微博上傳最新震撼錄音，受害者再添陳坤、周迅兩人。王家衛在錄音中自稱想辦夏令營蒐集年輕人劇本，並與編劇許思窈暗諷陳坤、周迅兩人開設培訓班，已騙取不少年輕編劇的作品。值得一提的是，最新錄音中王家衛竟與《繁花》的聯合導演李爽以及編劇秦雯等人侃侃而談敏感的政治問題。
儘管「古二」上傳至微博上的錄音檔已被下架，但網傳音檔可見，王家衛等人主動探討中共處理武漢疫情的作法，其中提到「共產黨不講情」、「共產黨只會割菜」、「民主國家都不（這樣處理）……就我們處理的簡直了」，期間王家衛還補刀說：「這種事只有在這貪婪的一黨制國家才會亂」。多段敏感對話幾乎句句觸及中國政治紅線，讓不少小粉紅憤怒留言：「《繁花》可以下架了」、「隨時準備被封殺」、「《繁花》的白玉蘭獎可以收回了」。
對於「古二」的最新爆料，《繁花》劇組稍早緊急發出嚴正聲明，指控程駿年發布的錄音不僅未經當事人同意，且存在大量失實、蓄意剪輯與惡意解讀的情況。《繁花》劇組表示，程駿年因不滿劇組給予的「前期責任編輯」合理署名，出於一己私欲而洩憤，肆意對主創團隊及所有無辜相關從業者進行抹黑與造謠，導致相關人員遭受大規模網路暴力。最後劇組也呼籲長期滯留境外的程駿年回國，以合理合法的方式維權，並立即停止這些多重違法行為。
實際上，有關《繁花》劇組的編劇署名權爭議已爭論多時，自稱參與核心劇本創作的爆料者「古二」，指控劇組剝奪其署名權與報酬。據「古二」的說法，他自2019年起就加入《繁花》劇組，參與撰寫多條主要劇情線，包括胡歌飾演的「阿寶」股市商戰、辛芷蕾飾演的「李李」商場復仇，以及唐嫣飾演的「汪小姐」白手起家等情節，但最後卻只得到「前期責任編輯」署名，反倒是秦雯憑《繁花》奪得第29屆上海電視節白玉蘭獎「最佳編劇獎」。
「古二」不滿自己付出眾多，薪資卻僅落在人民幣3000至6000元之間。此外，他還指控《繁花》劇組長期對其進行言語霸凌，導致他生病。他最終為了維權並揭露影視產業的壓榨現象，選擇公開編劇會議的錄音、開撕導演王家衛與編劇秦雯等人。
