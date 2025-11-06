王家衛遭向太點名！直播提《花樣年華》怒轟：沒張叔平你是個屁

【緯來新聞網】香港名導王家衛執導的電視劇《繁花》雖獲得不少好評與高收視，卻因涉嫌壓榨編劇助理而陷入爭議。香港電影圈重量級人物向華強妻子向太（陳嵐）近日在直播砲轟王家衛苛刻員工、不知道錢花哪去了，另外也為電影服裝設計師張叔平抱屈嗆王家衛：「沒有張叔平你就是個屁。」

王家衛遭向太點名。（圖／翻攝自微博）

編劇助理古二出面指控自己未獲《繁花》合理報酬與應有署名，並公開錄音檔作為證據，古二提到，劇中與股市有關的內容多出自他之手，還曾自費採購書籍進行研究，但卻只獲得人民幣3000元的月薪報酬（約合新台幣1萬3千元），甚至被要求做與劇本無關的雜務，如煎牛排、送夜宵及擋酒等，待遇如同廉價勞動者。



古二氣憤之下公開錄音檔，除了證明自己參與劇本編寫，內容中也曝光王家衛與秦雯曾私下對女主角唐嫣批評為「很裝」，還曾暗諷陳道明為「陰陽同體」與「極品」，並批評其習慣更改台詞但記憶力欠佳，引發外界譁然。



向太在直播中談到此事時，也提及電影《花樣年華》中的服裝設計師張叔平，向太表示：「張叔平貢獻電影最精采部分，但光環全被王家衛收割。」她直言：「沒有張叔平，他什麼都不是。」向太強調自己若是投資方，絕不會邀請王家衛拍片，認為其拍攝風格難以控制。



向太進一步指出，王家衛執導的《阿飛正傳》當年導致出資的鄧光榮公司財務崩潰，甚至氣到住院，而《東邪西毒》儘管明星雲集，票房表現仍不理想。耗時五年完成的《2046》在香港也僅收得約600萬港幣票房，成績令人失望。

