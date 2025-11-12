王家衛「受害者聯盟」+1 宋慧喬《一代宗師》6分鐘拍3年…想落跑護照被沒收

宋慧喬曾參與王家衛執導的《一代宗師》。翻攝IG@kyo1122、微博

香港名導王家衛遭執導的電視劇《繁花》劇本助理編劇古二（本名程駿年）曝光多段私下錄音，引爆爭議。網路上盤點「王家衛受害者聯盟」，曾與王家衛合作《一代宗師》的韓流女神宋慧喬也在列。

宋慧喬感嘆「以為只是拍一下下」卻被困3年

宋慧喬（左）在《一代宗師》飾演梁朝偉的妻子。翻攝微博

巧的是，宋慧喬年初為宣傳電影《黑祭司2：闇黑修女》時，才在網路節目《妖精在炯》聊過與王家衛合作的往事，還爆料，「當時以為只是去拍一下下，沒想到卻被綁了3年。」還笑說導演眼力很好，好像有嗅出她想離開的念頭，還找來負責翻譯的姐姐，要翻譯保管好她的護照。

宋慧喬分享，當時與王家衛是在他到韓國宣傳電影《2046》時認識的，之後就保持聯絡，直到有天他邀她拍攝《一代宗師》，當時王家衛對她提到，「《一代宗師》有個戲分不多，但很有存在感的角色，若有時間就來拍吧！來試著跟我合作看看。」讓好奇現場拍攝氛圍的宋慧喬，抱著可以出國邊學習邊玩的心態去了，沒想到卻被困住3年。

片場苦等！宋慧喬素顏打羽球解悶

宋慧喬無奈表示當時被困在片場，只能跟工作人員打羽球解悶。翻攝YT@fairyjaehyung

宋慧喬苦笑地說：「我以為只是去拍一下下，卻被綁住3年。加上拍攝現場也不在市區，休假時也沒有地方可以去玩，一到晚上就熄燈了。我每天真的是只能素著一張臉，跟工作人員一起打羽毛球。」她提到自己拍攝時年紀才30出頭，有點受不了急著趕回片場，卻要瘋狂等待開拍的日子，「當時心想我到底在等什麼！我要走了。可是導演好像發現我想離開了，就找來翻譯姐姐問說『慧喬的護照在誰那？』對她說『你保管著吧！她好像想回韓國了。』」

宋慧喬分享當時導演特別問起翻譯「她的護照在哪」。翻攝YT@fairyjaehyung

而這部有宋慧喬參演的《一代宗師》歷經3年拍攝，終於在2013年上映，最後宋慧喬約只出現6分鐘。而該片全球票房約賣座6407萬美元，票房不俗。



