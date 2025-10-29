王家貞促檢討公有地規劃使用

議員王家貞要求市府檢討公有地規劃使用，以市民最大利益為主。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

議員王家貞指市府當初打造東區平實重劃區為台南信義區，如今卻成台南錯亂區，中央、地方各行其事，犧牲經濟效益極大化，更糟蹋公部門土地價值。要求市府檢討公有地規劃使用，以市民最大利益為主。

她指東區的大東、大東東夜市所在，為市府機關用地，多年來遲未規劃和合理使用，讓公有土地發揮最大經濟效益，而國有地開設大益夜市，開幕兩年，十一月即將熄燈，怒批當年開夜市時，曾遭民眾抗議，質疑背後是否藏有暗黑勢力？導致基層攤商受害。市長黃偉哲答詢，指夜市有環境、噪音和稅賦等問題，值得探討。

王家貞表示，「地盡其利，地利共享」是政府公有土地政策目標，從當年小巨蛋、國家科學未來館到大賣場入駐等，至今未見成果。黃偉哲透露，賣場部分有加油站業者在抵制。王家貞強調，公部門土地運用應以可長可久方向規劃，並以市民最大經濟效益和社會價值最大準則。

她也為市警局一分局請命，指建物老舊，有壁癌、電線外露等，消防局也指安檢應該不會過，王家貞要求市府為員警另覓新家。黃偉哲指會努力找尋合適地點。