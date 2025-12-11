王少偉久違同台彭小刀 默契不減上演「56不能亡」

王少偉參賽《最強的身體》表現優異。（圖／好看娛樂提供）

《最強的身體》本周40+男單組別星光熠熠，包括李玖哲、王少偉、錦榮、惟毅以及羅平都來參賽。 49歲王少偉則是40+組最年長選手，他笑說：「等播出時我已經是50+了，早知道就報50歲以上組比較有勝算。」雖然年紀最長，但他身材與體能依舊維持良好，緊實體格完全看不出歲月痕跡。令人驚喜的是，昔日「5566」隊友彭小刀也到場為王少偉加油，兩人久違同台，一搭一唱的默契卻不曾減少，「56不能亡」的兄弟情再度上演。

廣告 廣告

「瘋神無雙」的香蕉與逸祥，驚喜組隊參加男雙賽事。（圖／好看娛樂提供）

其中被視為奪冠大熱門的李玖哲，更在賽前就獲得場邊一致看好。不過賽事競爭激烈，在啞鈴與跑步項目中，錦榮多次展現身高與步幅優勢，他先是在場邊笑稱：「我知道他（李玖哲）很快，但他從這邊到那邊距離比較短。」

之後又被主播徐展元點出「腿長至少多15公分」，果然錦榮在跑步時海放對手，超越瞬間，他還輕拍李玖哲肩膀，形成十足「挑釁感」的畫面。李玖哲賽後表示：「當時不知道是嚇我還是給我鼓勵。」直呼名次被奪，面子也被奪」，笑翻全場。

參加男雙組合有來自《原子少年》的「ATLANTIX」呂植宇與「F.F.O.」加藤琉士，兩位高人氣偶像吸引約200名女粉絲在高雄酷熱天氣中到場應援，場面相當熱鬧。此外，「瘋神無雙」的香蕉與逸祥也驚喜組隊參戰，兩人誓言打破諧星與偶像的界線，逸祥更豪語：「等等這邊的粉絲都會變成我的粉絲！」兩人的搞笑互動，也讓緊張刺激的賽場增添不少歡樂氣氛。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

年輕人最討厭「員工福利」調查出爐！第一名竟是企業最花錢活動

台南人都譴責！「滷肉飯淋1配料」變邪教料理 全網崩潰：我貸款也要告你

男連續17年捐精助孕197子女 被揭「有致癌基因」害67童罹癌