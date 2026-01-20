王少偉險遭黑道索命！合夥人賭輸千萬頻借錢 搞消失他衰收爛攤子

王少偉分享曾因投資麵包咖啡店，險遭黑道索命的驚悚內幕。東森提供

節目《小姐不熙娣》最新一集以「人生直接失控開播？連八點檔都不敢這樣演！」為題，揭露比戲劇還荒謬的人生真實經歷。王少偉分享曾因投資麵包咖啡店，險遭黑道索命的驚悚內幕。

投資麵包咖啡店踩雷 王少偉天天怕黑道上門討債

王少偉表示，當時某位股東頻繁以資金周轉為由向他借錢，直到一名貴人私下提醒，他才發現對方沉迷賭博，不僅一晚輸掉數百萬、3天輸掉上千萬，甚至拿公司票據抵押債務。讓身為負責人的他，嚇到天天提心吊膽，深怕黑道隨時會上門討債。

初孟軒慘淪「光頭綠帽男」。東森提供

為愛主動認罪被剃光頭 初孟軒高中戀情翻車

初孟軒開場就自爆「慘痛戀愛史」，他透露高中就讀體育班時，校內嚴格執行「禁愛令」，一旦談戀愛就得接受剃光頭的懲處。但他當時情竇初開，愛上武術隊女同學，在教練清查戀愛名單時，他選擇像個男子漢主動坦承，當場遭到強行剃髮。

原本以為是為愛犧牲，沒想到隔天初孟軒竟親眼目睹學長騎著摩托車載著他的「女友」上學，讓他瞬間崩潰！Sandy 忍不住吐槽：「難道你剃頭後變得很醜嗎？」初孟軒苦笑補刀，其實自己早已被劈腿，這段回憶簡直是「不僅被剃頭還被戴綠帽」的雙重打擊。



