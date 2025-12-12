王少偉49歲逆天身材全都露！ 罕見同框「5566成員」驚喜回憶兄弟情

四季線上／陳軒泓 報導

男星李玖哲、王少偉、錦榮等人參加運動節目比拼體力，其中在啞鈴與跑步賽事，錦榮多次展現身高與步幅優勢，比賽中又被主播徐展元點出「腿長至少多15公分」，果然錦榮在跑步時海放對手，超越瞬間，他還輕拍對手李玖哲的肩膀，「挑釁感」十足，賽後李玖哲表示：「當時不知道是嚇我還是給我鼓勵。」他也打趣直呼名次被奪，面子也被奪。

《最強的身體》錦榮跑步比賽海放對手（圖／好看娛樂提供）

49歲的王少偉參戰，成為 40+ 組別中最年長選手，他笑說：「等播出時我已經是50+了，早知道就報50歲以上組比較有勝算。」雖然年紀最長，但他身材與體能依舊維持良好，緊實體格完全看不出歲月痕跡。更令人驚喜的是，昔日 5566 隊友彭小刀也到場為王少偉加油，兩人久違同台，一搭一唱的默契卻不曾減少，「56不能亡」的兄弟情再度上演。

廣告 廣告

王少偉參賽，彭小刀現身為他加油（圖／好看娛樂提供）

彭小刀此次也與潘君侖搭檔挑戰男雙，他坦言原本想借重潘君侖的超強體能，沒想到第一次訓練就被逼到喊吃不消，甚至笑說若製作單位不降重量，56就會亡。雖然嘴上抱怨，但兩人最終靠著高頻率訓練，在比賽當天展現超水準演出，還打破一項大會紀錄，讓主播驚呼連連。

彭小刀與潘君侖搭檔打破大會紀錄（圖／好看娛樂提供）

【看更多】

身兼多重演藝身分！Lulu坦言遇低潮自爆「不想做了」 出國治癒身心大爆哭

楊祐寧搏命「縮骨功」驚險逃亡！ 隔離錯過女兒生日 曝內心深處遺憾

阿翔錄《大集合》不斷出事！遭觀眾推倒「道具全毀」又重摔 本人不忍發聲了

56不能亡！經典偶像劇一次追👉【FastTV飛速看】好戲不中斷

【精選推薦】韓國精彩實境秀《野蠻遊戲：We Play》立即看▶️





更多四季線上報導

戲劇硬漢王中皇脫了!《姊妹亮起來》大秀腹肌！公開「最強菜單」

張峰議出獄寫歌沒人理！涙憶只有顏正國聽見 牢記恩師「生前囑咐」

《阿凡達：火與燼》最新片段曝光 反派密謀太可惡令人恨得牙癢癢