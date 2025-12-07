王崑義/備戰、鎖紅、鍘陸配 兩岸能預防戰爭？

文/王崑義（台灣國際戰略學會理事長）

賴清德總統老是說要準備戰爭，積累實力與建構「民主防禦機制」，才能預防戰爭，確保兩岸和平。在他的政治正確「指示」下，行政部門卻不以維持兩岸和平做考量，不斷地在兩岸關係上挑撥情緒，形成台海西岸無戰事，東岸卻不斷的挑事，這種操作模式，真能維持兩岸和平，兩岸無戰事嗎？恐怕連賴政府都不信。

賴清德總統說要準備戰爭，積累實力與建構「民主防禦機制」，才能預防戰爭，確保兩岸和平。（資料照／總統府提供）

從國民黨主席鄭麗文就任以後，大陸見到和平的曙光，11月以後就很少在台海進行軍機騷擾，反而全力對付日本首相高市早苗的「台灣有事論」。然而，在1.25兆國防特別預算被藍白聯手於立院攔下以後，賴政府就不斷地在台灣內部挑事，企圖挑起台海有事的衝突。

廣告 廣告

首先是，12月4日大陸把10名涉詐台籍人士通過小三通遣返回金門，而另有3人遭金門端拒絕，理由是「身分仍在查證中」，3人最後根本無法購票上船。但是當晚大陸卻以空運方式，讓3名詐騙犯自行搭機飛返松山機場。兩岸這種你丟我撿的方式，本身就是一種非善意的行為。

陸委會對此事的態度是，對岸知會時間緊迫，不符合過往共打協議執行慣例，對於這樣的處理方式不滿意，但是先把10人帶回來再說。亦即，以後兩岸還是要透過協商，才能執行共同打擊犯罪協議，問題是兩岸沒有對話管道，又將如何協商。

其次是，內政部說中國APP小紅書在短短2年內，涉入高達1706件詐騙案件，造成國人財損近2.5億元，卻無法依法調取必要資料，形成實質法律真空。對此，內政部與刑事局宣布自即日起，將依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，對「小紅書」發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定期間一年，用戶即日起使用該APP影音恐會出現「轉圈圈」現象。內政部也呼籲，小紅書有隱私外洩疑慮，國人不要使用。 在台已經有300萬用戶的小紅書，突然被禁足一年，這種「鎖紅」行為，理由竟是小紅書涉入詐騙案件，這應該早就存在的事實，但是現在找這個理由禁用，會不會時機太過敏感了。

第三是，一名任職於華碩供應鏈管理部門的陸配員工錢麗，先前被週刊爆料，稱其指控公司執行長許先越支持台獨勢力媒體，也檢舉公司同仁違反中華人民共和國相關法律，揚言統一後將對方抓捕。內政部移民署經與陸委會會商後，決定廢止錢麗的依親居留許可，如此一來錢麗便無法在台工作，在華碩的職務隨之泡湯。 這種依照媒體爆料辦事的態度，動輒開鍘手無寸鐵的陸配，跟先前驅逐主張武統陸配，以及拔掉沒有去除大陸國籍陸配的村長職務一樣，都是刻意在小問題上挑事，讓兩岸積怨。

小紅書APP遭內政部宣布禁止1年。（示意圖／中天新聞）

以上3件事看似小事，但是積小事就可能成大事，當大陸把矛頭指向日本高市首相，台灣不只賴清德總統吃日料力挺日相高市早苗，行政部門還吆喝台人應該多去日本旅遊，以示支持日本挺台海有事的說法，這種故意撩撥大陸心緒的操作，兩岸如何有和平可言，台海又如何無戰事。

再者，台灣不開放陸客來台旅遊，已經讓大陸人民積怨甚多，但是賴政府沒事就在一些雞毛蒜皮的事上繼續挑撥兩岸情緒，大陸人民即使再怎麼羨慕台灣人生活在民主機制下，只要想到民主政府竟然這麼小鼻子、小眼睛，又如何能持續積累善意。

更可議的是，賴清德總統在接受紐約時報專訪時提到，台灣今（2025）年經濟成長率預估可達7.37％，中國則為4％多，呼籲習近平在中國經濟內部競爭下，不該考慮擴張領土，而是要思考如何把中國人民照顧得更好。賴並強調說，台灣很樂意幫助中國，解決其經濟問題。

賴清德這種說法不是無知，就是不了解中國經濟狀況，大陸經濟體量大，經濟成長雖然只有4％多，不像以往動輒保7、保8，但是所能承載的經濟變動要比台灣淺碟型經濟容易得多，所以大陸看似景氣不佳，但也不至於需要台灣的幫助。

何況台灣今年經濟成長都是AI發展所帶動，台灣經濟越發不平衡，世上還是苦人多，賴清德應該先苦台灣人民所苦，何必假惺惺地把手伸向大陸，真要幫助大陸，只要開放兩岸人流、物流、金流，就已經是嘉惠兩岸人民了，不必對大陸經濟發展說三道四。

賴清德宣稱台灣樂意幫大陸解決經濟問題。（資料照／央視）

其實，台灣經濟面臨更大的問題應該是美國對台需索無度，除了要台積電供應鏈整個搬去美國之外，還要台灣投資3千億美元，現在又要求台灣幫忙美國訓練勞工，以便美國能夠發展資訊與AI產業，這是一隻牛要被扒掉幾層皮，但大陸過去以來只有惠台措施，從不要求台灣救助，兩者對台態度簡直是天差地別。

所以，賴清德應該認清現實，有時朋友才是最要命的敵人，表面上美國護台，其實何嘗又不是把台灣當成殖民地索求無度，倒是中國想要跟台灣和平共處，但是賴政府卻老是沒事挑事，好像兩岸不打一仗，就無法挽救賴清德政權。因此，與其把1.25兆國防特別預算去買一些無用的武器，用來預防戰爭，還不如用來解決民生問題，建構兩岸和平的橋樑，也許更有助於建造兩岸永久和平。

※以上言論不代表中天新聞網立場

延伸閱讀

賴清德公開喊話：民進黨「沒改國號留著這名字」有助於團結台灣社會！

建中學弟發問兩岸關係 張善政：中華民國就是最好的護身符

卓榮泰：公職單一國籍、對國家單一效忠絕對必要！