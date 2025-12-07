王崑義/備戰、鎖紅、鍘陸配 兩岸能預防戰爭？
文/王崑義（台灣國際戰略學會理事長）
賴清德總統老是說要準備戰爭，積累實力與建構「民主防禦機制」，才能預防戰爭，確保兩岸和平。在他的政治正確「指示」下，行政部門卻不以維持兩岸和平做考量，不斷地在兩岸關係上挑撥情緒，形成台海西岸無戰事，東岸卻不斷的挑事，這種操作模式，真能維持兩岸和平，兩岸無戰事嗎？恐怕連賴政府都不信。
從國民黨主席鄭麗文就任以後，大陸見到和平的曙光，11月以後就很少在台海進行軍機騷擾，反而全力對付日本首相高市早苗的「台灣有事論」。然而，在1.25兆國防特別預算被藍白聯手於立院攔下以後，賴政府就不斷地在台灣內部挑事，企圖挑起台海有事的衝突。
首先是，12月4日大陸把10名涉詐台籍人士通過小三通遣返回金門，而另有3人遭金門端拒絕，理由是「身分仍在查證中」，3人最後根本無法購票上船。但是當晚大陸卻以空運方式，讓3名詐騙犯自行搭機飛返松山機場。兩岸這種你丟我撿的方式，本身就是一種非善意的行為。
陸委會對此事的態度是，對岸知會時間緊迫，不符合過往共打協議執行慣例，對於這樣的處理方式不滿意，但是先把10人帶回來再說。亦即，以後兩岸還是要透過協商，才能執行共同打擊犯罪協議，問題是兩岸沒有對話管道，又將如何協商。
其次是，內政部說中國APP小紅書在短短2年內，涉入高達1706件詐騙案件，造成國人財損近2.5億元，卻無法依法調取必要資料，形成實質法律真空。對此，內政部與刑事局宣布自即日起，將依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，對「小紅書」發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定期間一年，用戶即日起使用該APP影音恐會出現「轉圈圈」現象。內政部也呼籲，小紅書有隱私外洩疑慮，國人不要使用。 在台已經有300萬用戶的小紅書，突然被禁足一年，這種「鎖紅」行為，理由竟是小紅書涉入詐騙案件，這應該早就存在的事實，但是現在找這個理由禁用，會不會時機太過敏感了。
第三是，一名任職於華碩供應鏈管理部門的陸配員工錢麗，先前被週刊爆料，稱其指控公司執行長許先越支持台獨勢力媒體，也檢舉公司同仁違反中華人民共和國相關法律，揚言統一後將對方抓捕。內政部移民署經與陸委會會商後，決定廢止錢麗的依親居留許可，如此一來錢麗便無法在台工作，在華碩的職務隨之泡湯。 這種依照媒體爆料辦事的態度，動輒開鍘手無寸鐵的陸配，跟先前驅逐主張武統陸配，以及拔掉沒有去除大陸國籍陸配的村長職務一樣，都是刻意在小問題上挑事，讓兩岸積怨。
以上3件事看似小事，但是積小事就可能成大事，當大陸把矛頭指向日本高市首相，台灣不只賴清德總統吃日料力挺日相高市早苗，行政部門還吆喝台人應該多去日本旅遊，以示支持日本挺台海有事的說法，這種故意撩撥大陸心緒的操作，兩岸如何有和平可言，台海又如何無戰事。
再者，台灣不開放陸客來台旅遊，已經讓大陸人民積怨甚多，但是賴政府沒事就在一些雞毛蒜皮的事上繼續挑撥兩岸情緒，大陸人民即使再怎麼羨慕台灣人生活在民主機制下，只要想到民主政府竟然這麼小鼻子、小眼睛，又如何能持續積累善意。
更可議的是，賴清德總統在接受紐約時報專訪時提到，台灣今（2025）年經濟成長率預估可達7.37％，中國則為4％多，呼籲習近平在中國經濟內部競爭下，不該考慮擴張領土，而是要思考如何把中國人民照顧得更好。賴並強調說，台灣很樂意幫助中國，解決其經濟問題。
賴清德這種說法不是無知，就是不了解中國經濟狀況，大陸經濟體量大，經濟成長雖然只有4％多，不像以往動輒保7、保8，但是所能承載的經濟變動要比台灣淺碟型經濟容易得多，所以大陸看似景氣不佳，但也不至於需要台灣的幫助。
何況台灣今年經濟成長都是AI發展所帶動，台灣經濟越發不平衡，世上還是苦人多，賴清德應該先苦台灣人民所苦，何必假惺惺地把手伸向大陸，真要幫助大陸，只要開放兩岸人流、物流、金流，就已經是嘉惠兩岸人民了，不必對大陸經濟發展說三道四。
其實，台灣經濟面臨更大的問題應該是美國對台需索無度，除了要台積電供應鏈整個搬去美國之外，還要台灣投資3千億美元，現在又要求台灣幫忙美國訓練勞工，以便美國能夠發展資訊與AI產業，這是一隻牛要被扒掉幾層皮，但大陸過去以來只有惠台措施，從不要求台灣救助，兩者對台態度簡直是天差地別。
所以，賴清德應該認清現實，有時朋友才是最要命的敵人，表面上美國護台，其實何嘗又不是把台灣當成殖民地索求無度，倒是中國想要跟台灣和平共處，但是賴政府卻老是沒事挑事，好像兩岸不打一仗，就無法挽救賴清德政權。因此，與其把1.25兆國防特別預算去買一些無用的武器，用來預防戰爭，還不如用來解決民生問題，建構兩岸和平的橋樑，也許更有助於建造兩岸永久和平。
※以上言論不代表中天新聞網立場
延伸閱讀
賴清德公開喊話：民進黨「沒改國號留著這名字」有助於團結台灣社會！
建中學弟發問兩岸關係 張善政：中華民國就是最好的護身符
卓榮泰：公職單一國籍、對國家單一效忠絕對必要！
其他人也在看
中共不會等到2027才攻台？張榮恭示警：台灣情勢這樣變，才有和平機會
總統賴清德近日接受《紐約時報》專訪，被問及北京當局以2027年完成武統台灣準備為目標，賴清德表示，台灣必須做最壞的打算，最好的準備。對此，國民黨副主席張榮恭在廣播節目《飛碟午餐尹乃菁時間》表示，美國學界和軍方的判斷是2027年中國將會完成全面攻台的準備。問題在於若中國現在尚未擁有全面攻台能力，此時台灣正式宣布獨立，中國根本不會等到2027年才攻台，很可能立刻......風傳媒 ・ 11 小時前 ・ 151
宏都拉斯大選親中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 11 小時前 ・ 123
鯛魚排烏龍求償將依「國賠」 懲處最高至副局長！
高雄市衛生局日前檢驗全聯「台灣鯛魚排」時，因檢驗數值遭人為更動而導致錯誤數值被放大十倍，引發業者強烈抗議。衛生局長黃志中今（5）日公開還原整起事件過程，表示將依國家賠償法對業者進行賠償，同時追究相關人員責任，最高懲處層級將達副局長。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
共軍「百艦齊發」大規模部署東亞海域 總統府籲中方克制｜#鏡新聞
路透社4日報導，中國軍艦與海警船，最近在黃海、東海、南海及西太平洋，部署數量一度超過100艘，被認為超過自身防衛的需要，可能為區域安全帶來風險，甚至傳出演練對外國軍事目標的「模擬攻擊」 和「拒止」行動，總統府表示，賴總統已經請國防部與國安單位隨時掌握，也呼籲中國，應該克制行為。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 42
鏡觀／賴總統的「準備」
賴清德有一個獨特的能力，他會讓好好的一件事變調，特別是當他認真想團結國家的時候就會出包。上次是他中途喊停的團結十講，這次則是他上週三在總統府大陣仗的「守護民主台灣國安行動方案」記者會。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 18
被質疑等徵召？李四川放話：願和黃國昌協調
[NOWnews今日新聞]台北市副市長李四川昨（4）日鬆口談選舉，說只要登記初選就會請辭現職，而他和市長蔣萬安在議會備詢時，被狂問辭職一事，引蔣萬安一旁插話表示：「你們要考慮一下我的心情」。對此，李四...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 20
蕭美琴宜蘭行被疑假視察真輔選 他看「林國漳背心字樣」批：拿國家名氣操作選舉
副總統蕭美琴5日在民進黨宜蘭縣長候選人林國漳陪同下，前往宜蘭礁溪金柑果園視察生產和經營狀況，此行被在野黨質疑目的是「假視察真輔選」。對此，媒體人黃揚明在網路節目《週末大爆卦》中直批，原來行政院是會聘請宜蘭縣長候選人擔任政務顧問的，「民進黨拿國家名氣進行選舉操作，相當過份。」黃揚明指出，林國漳視察時穿著的背心上寫的並非「宜蘭縣長參選人」，而是「行政院政務顧問」......風傳媒 ・ 11 小時前 ・ 12
柯文哲喊藍白合別重蹈3％、6％爭議 鄭麗文強調最大誠意與善意
今日是國民黨建黨131周年，苗栗縣黨部舉行黨慶暨主任委員佈達典禮，國民黨主席鄭麗文親自到場，宣布議長李文斌接任縣黨部主任委員並完成派令交付。鄭麗文表示，國民黨重視務實治理、照顧民生，每天拚建設、不搞鬥爭、不撕裂社會，希望為苗栗及全台帶來安定、安心、安全，並呼籲基層團隊以最強陣容迎接2026選舉。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 4
柯文哲指藍白合「別再讓3%」 鄭麗文：一定會公平
苗栗縣長鍾東錦，在今年九月重返藍營，今天（6），國民黨主席鄭麗文就往黨部，參加新任主委的布達典禮，雖然沒有談到提名問題，卻頻頻為鍾東錦打氣。而對於前民眾黨主席柯文哲提醒，藍白合不能再有「讓3%的設計」，還說國民黨「很多把戲」，鄭麗文則回應，這次一定會有公平、公開、公正的遊戲規則，「謝謝柯主席的關心」。TVBS新聞網 ・ 20 小時前 ・ 2
鯛魚排烏龍公布懲處！衛生局長僅口頭告誡 副局長等6人被記過
高雄市府針對日前「台灣鯛魚排」檢驗出動物禁藥的烏龍事件，完成相關人員究責。衛生局長黃志中已向市長陳其邁自請處分，陳其邁則嚴厲告誡黃志中全面檢討錯誤、改善流程，並禁止再犯。此外，涉及此案的多名衛生局人員，包括副局長、主任秘書、科長及股長等，皆被記過處分，已離職的陳姓臨時人員及簡姓研究助理也被記過，至此，懲處最高層級只到副局長。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
中國戰機兩度對日本F-15雷達照射 日急抗議
[NOWnews今日新聞]中國與日本近來關係緊張，在時機敏感之際，中國航空母艦「遼寧號」自5日起在沖繩近海航行，日本防衛省表示，從「遼寧號」起飛的殲-15戰機，6日下午兩度以雷達照射正在執行任務的日本...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 4
談綠桃園市長人選進度 王義川：1、2月定案
[NOWnews今日新聞]2026年九合一選舉，民進黨桃園市長人選備受矚目，包含總統府副秘書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰都被點名。對此，王義川今（6）日上午替議員參選人張銘祐站台受訪時透露，...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 4
川普版「國安戰略」8度提台灣！顧立雄：印太和平穩定是美國最核心利益
美國川普政府公布新版「國家安全戰略」報告，提及台灣多達8次，並強調嚇阻台海衝突是優先事項。對此，國防部長顧立雄今（6）日表示，可以很清楚知道，印太區域和平穩定還是美國最大的核心利益，美國急於推動，印太周邊國家偕同產生有效的集體嚇阻，而台灣也要強化自我防衛能力跟決心。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 29
高市早苗惹怒中共 對日軍演地點「恐怕在釣魚台」：局勢全面升溫！
日本首相高市早苗延續前任安倍晉三的安全政策，先前重申「台灣有事即日本有事」，引發中國外交部強烈抗議，甚至呼籲中國公民暫勿前往日本，使中日關係急速升溫。國防安全研究院委任副研究員揭仲指出，高市談話後的立場一度轉折，但她後續再度提及《舊金山和約》與台灣地位，引爆北京敏感神經，使台灣與周邊海域再次成為中日政治角力焦點。三立新聞網 setn.com ・ 20 分鐘前 ・ 2
賴總統提出維持現狀的「團結宣言」
賴清德總統昨天（6日）出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇，其致詞核心其實是三件事：一是把雷震、殷海光、傅正三位前輩的民主精神，與民進黨1999年《台灣前途決議文》、2004年《族群多元國家一體決議文》相映，說明一脈相承；二是詮釋當年雷震籌組「中華台灣黨」、國名改「中華台灣民主國」的主張，自由時報 ・ 4 小時前 ・ 19
小紅書暫封鎖1年 總統府：尊重內政部決策
（中央社記者沈佩瑤台北5日電）「小紅書」APP涉詐風險高且資安檢測不合格，內政部命令暫行封鎖1年。總統府發言人郭雅慧今天受訪表示，詐騙案件無法配合政府追查，尊重內政部的決策。中央社 ・ 1 天前 ・ 1
蒲亭：烏軍須撤離頓巴斯 不自己走就被打走
[NOWnews今日新聞]俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin），人正在印度展開國事訪問，將於新德里出席年度印俄峰會，2國著重探討能源合作，強調並沒有受到西方制裁影響，雙方預計還會討論一些重大項...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3
王義川爆民進黨2026桃園市長提名最新進度！何志偉：一步一腳印
2026年桃園市長選戰，各界關注民進黨會派誰挑戰現任市長張善政，民進黨立委王義川表示，相關人選應該會在1、2月才會定案，選對會也還在努力當中。對此，總統府副秘書長何志偉今天表示，自己並不清楚相關時程，現在就是一步一腳印，做好手上的工作。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
梁東屏專欄：高市早苗支持度攀高 中國戰狼外交碰了個大釘子
梁東屏／專欄作家、前中國時報駐東南亞特派員鏡報 ・ 3 小時前 ・ 2
史上最危險 !? 美重大轉向 發布新國安戰略 全面遏制中國、歐洲挨罵了
[Newtalk新聞] 美國白宮於 12 月 5 日正式發布《2025年國家安全戰略》（NSS-2025），被外界解讀為川普政府在冷戰後外交政策上的一次重大轉向。新戰略在對中國、歐洲及全球戰略布局上均呈現顯著調整，被形容為美國自建國以來最具爭議與危險的官方文件之一。 根據 X 帳號 @cskun1989 的分析，NSS-2025 首次在官方文件中全面否定過去 30 年的對華接觸政策。該帳號指出，文件稱美國過去試圖透過開放市場將中國納入國際規則體系的做法「徹底失敗」，反而促成中國經濟與國力增長，並將其力量用於自身利益。文件將中國定義為印太地區及全球經濟安全的核心競爭對手，指稱中國在低收入國家建立製造體系、透過「第三國出口」規避關稅，以及推動產業補貼和技術擴張，構成對美國的「系統性挑戰」。 新戰略在對中國、歐洲及全球戰略布局上均呈現顯著調整，被形容為美國自建國以來最具爭議與危險的官方文件之一。 圖:翻攝自X帳號@rainbow78521 分析指出，NSS-2025提出要「重設對華關係」，核心原則包括互惠、公平與供應鏈重構，並呼籲將核心科技產業回流美國。文件明確指出台灣是第一島鏈的最後防線，新頭殼 ・ 14 小時前 ・ 2