王崑義/反制美日台經濟大戰略 大陸收放兩手策略

文／王崑義（台灣國際戰略學會理事長）

12月18日大陸推動「海南自由貿易港」進行全島封關，對實施更加優惠的貨物「零關稅」政策，以及自由化便利化政策制度開啟第一步。但是同一期間，大陸卻宣布46條中日航線將停航，這些航線涉及中國內地26座城市和日本18座機場，對日本的旅遊經濟將造成巨大的衝擊。在一手開放，一手收緊的操作下，大陸明顯是針對美日台進行經濟戰的大戰略。

海南島自貿港。(圖/新華社)

在台獨與日本右翼加緊串連之下，大陸打擊日本經濟絕不手軟；同樣的，在美國以關稅戰對全球進行掠奪之際，大陸從海南島啟動零關稅，將是把全球經濟資源收攏進大陸，在自由經濟與重商主義對戰之下，誰輸誰贏，且看後續發展。

日本從首相高市早苗在眾議院表述日本「存立危機事態」，將日本前首相安倍「台灣有事，日本有事」的言論正式浮上國會檯面，引起中國的強烈不滿。大陸不斷地提出警告與抨擊，並以切斷大陸遊客赴日旅遊進行威脅，但是日本並未退縮，反倒是日本右翼國會議員不斷穿梭台日之間，營造台日在政治軍事領域加強合作的景象。

就以近日到台灣訪問的日本重量級政界人士為例，包括幾位具有眾議員身分的日本自民黨代理幹事長荻生田光一、日本前外務大臣河野太郎、日本前法務大臣鈴木馨祐等，他們訪台分別拜會總統賴清德、行政院長卓榮泰與國防部長顧立雄，所談的內容含括半導體投資、國防安全合作等敏感事務，更增加中日之間的緊張關係，也把台海有事，真的變成日本有事。

高市早苗。(圖/美聯社)

除了日本政治人物頻繁訪台加緊連結台灣之外，日本政府也轉向打起「美台牌」。高市內閣首先將台海與南西諸島安全連動化列為確定政策基調，其次，日本並暗中啟動與台灣私下外交與戰略合作升級。當然，這一升級行動能夠迅速推進，主要是因為美國已從政治、外交、軍事三層面給予日本明確的政策指示，日本將美方立場以表意方式加以呈現。

只是，日本在中日外交危機中加緊連結台灣與美國，不僅無法化解中日緊張關係，反而加深大陸持續推出在經濟層面反制日本的政策，讓已經被大陸遠遠甩在後頭的日本經濟體，將面臨更大的經濟危機。

就以海南自貿區為例，大陸以零關稅、自由化的政策，吸納全球的資源，其中尤以東協區域的經濟發展，將被廣泛地納入大陸的發展體系，未來若進一步限制日本進入自貿區，必然造成日本在東協區域擴展的局限性。

顧立雄接見日本前法務大臣鈴木馨祐。 (圖/國防部)

同樣的，台灣民進黨政府一直推進的新南向政策，在賴政府對大陸市場自我封鎖之下，台灣也將和日本一樣，被大陸截斷南向之路，最後台日在東協區域恐怕只能抱團取暖，無法享受到海南自貿區所帶來的經濟發展利益。

事實上，大陸規劃海南自貿區已經有一段時間，他們的目的，是要將海南島全島建成一個海關監管特殊區域，實施以「一線放開、二線管住、島內自由」，為基本特徵的區域；而海南封關是海南自由貿易港建設標誌性的基礎工程，也標誌著海南自由貿易港建設進入實質性階段。更進一步來看，海南全島封關，也是大陸希望將海南打造為接軌國際的試驗區，更對外展示開放決心，並為加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）等區域自貿協定累積經驗。

大陸越走向開放政策，相對於美國在全球打關稅戰的重商主義政策，還強調要打造「非紅供應鏈」，未來全球資源將更向大陸集中，讓以美國為首的台日經濟聯盟，形成強大的對戰關係，一個越開放的中國，跟一個越封閉的美日台「非紅供應鏈」，兩個陣營誰的發展會更受到限制，應該可以更清楚的看到未來的走向。

大陸宣布暫停中日航線，將衝擊日本旅遊經濟；圖為到日本旅遊的大陸觀光客。(圖/美聯社)

至於，大陸是否會限制日本參與海南自貿區的建設，依照目前的發展，從大陸暫停中日46條航線來看，大陸似乎沒有對日本鬆手的跡象，何況不久前，大陸外交部長王毅還對日本提出三個「絕不允許」，即「中方絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指中國台灣地區，絕不允許日本軍國主義死灰復燃」，他還提到，「將同各方一道維護一個中國原則的國際共識，共同維護二戰勝利成果」。

而日前大陸常駐聯合國代表傅聰在聯合國大會紀念首個「反對一切形式和表現的殖民主義國際日」，痛批日本慘無人道的殖民統治，絕不允許軍國主義死灰復燃，警覺一切挑戰和妄圖顛覆戰後國際秩序的言行。所以，傅聰在聯合國的發言不僅譴責日本的傳統殖民主義，更直指歷史修正與當代霸權行徑所構成的「新殖民主義」，展現維護戰後秩序與國際正義的堅定立場。

反觀，美國在中日外交危機中已經表態，美國肯定日本政府在國會和政策的論述，也明確表達台海與日本安全不可分割。美方視日本的立場為強化美日同盟的重要元素，並確認這個方向有助於區域穩定。可見，高市早苗在眾議院表述「存立危機事態」的發展，更把大陸和美日台分割成兩個陣營，在日本對中國不讓步，還更加緊密連結美台關係之下，兩大陣營在經濟的對戰關係，也將使區域的地緣政治更加緊繃。

尤其是，大陸一手對全球社會採行開放政策，卻對台日施行緊縮的策略，缺乏進入大陸高速發展的市場，加上美國川普政府擁抱保護主義政策不放，美日台的「非紅供應鏈」恐怕只會更萎縮，不可能有較大的發展空間。

