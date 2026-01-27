王崑義/大陸沒有攻台的「完美風暴」

文/王崑義（台灣國際戰略學會理事長）

最近，中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立因涉嫌嚴重「違法違紀」遭調查，成為最新一批遭整肅下台的共軍高層。這些因為「嚴重違紀違法」而被調查，被認為是標誌著習近平多年清除軍隊腐敗及不忠行動的成果。為此，西方媒體報導有人認為，整肅使中央軍委規模縮至歷史最低，僅剩習近平與反腐監察者張升民兩人，導致軍隊高層指揮陷入混亂，可能延後對台灣的武力行動。反之認為，一個千載難逢的機會之窗正在打開，一場可能遠超乎外界想像的「完美風暴」，2026年恐怕就是一個非常關鍵的時間點。那麼，到底大陸攻台的時間點是延後，還是提前，值得關切。

台海情勢受到各界矚目。（資料照／翻攝大陸國防部）

其實，大陸並沒有攻台的「武統」時間表，解放軍高層涉及「嚴重違紀違法」被拉下馬，也不必然跟大陸「武統」時間表有關係，也就是中共「武統」的時間表，還是取決於台灣是否踏上法理台獨的紅線，而不在於大陸本身的意願如何。起碼在中共中央還沒有改變和統政策之前，大陸是不可能貿然採取「武統」的政策。因此，所謂攻台的「完美風暴」，只是一個虛擬的詞彙，不是真實存在的事實。

這個攻台「完美風暴」的說法，是最近由華府智庫史汀生中心（Stimson Center）中國計畫主任孫韻提出，他認為自2025年以來，北京對台思維已經發生根本性轉變。儘管北京始終高喊統一的必然性，但最近的不同之處在於，他們自己開始真正相信這件事成功的可能性。中國政策圈日益瀰漫著一種氛圍，認為對台採取行動不僅勢在必行，在台灣做出任何挑釁舉動，更是一觸即發。

他認為，支持他的推測最大的理由，是美國國家安全戰略的轉變，新近發布的《美國國家安全戰略》將戰略重心明確置於西半球，公開宣示了「不干涉主義」的政策傾向。更值得注意的是，這份戰略文件完全沒有將中國定義為威脅或挑戰，也不提台灣，這在北京看來是一個極其重要的訊號。

就因為華府轉向「不干涉」政策，孫韻認為是替北京打開了外部的機會之窗，大陸內部的政治時鐘，尤其是習近平的個人議程，以及對自身歷史遺產的焦慮，也在以更快的速度倒數計時。因為2027年對習近平而言，是一個關鍵但矛盾的年份。中共在2027秋天將召開21大，按照中共政治的最高原則，黨代會年份就是要維持「絕對穩定」，任何可能引發政治不確定性的重大決策，通常都會被推遲，因此在2027年採取軍事行動的可能性極低。

習近平是如何處理台灣問題的決策者。（新華社）

至於延後說方面，英國《每日電訊報》報導指出，中國解放軍作戰領導人張又俠在歷經多輪軍中清洗後，仍被視為「鐵打不動」，因為他是習近平的童年好友，而且擁有1979年對越南戰爭的實戰經驗，是少數有戰鬥經歷的中共高級將領之一。張又俠被調查，標誌著習近平多年來清除軍隊高層腐敗及不忠行動的高峰。對此，分析人士指出，這也可能延後任何武力奪取台灣的計畫。

支持這項說法的是華府智庫亞洲協會政策研究所資深研究員莫里斯（Lyle Morris），他指出：「這次清洗是徹底的。是自1949年以來中國規模最大的一次軍隊整肅。」他認為，此舉讓解放軍陷入「混亂」，延緩對台灣的軍事行動。他說：「未來數年我們都可以睡得安穩，他們不可能在沒有高層指揮的情況下完成攻台任務。」

以上兩種提前或延後的說法，都各有他們支撐的論點，但是他們從領導層菁英變化的角度看大陸，卻沒有注意到底層人民的想法。一般大陸人民最需要的是穩定與發展的經濟社會生活，高層發生什麼大事，除非最高領導人換人做，否則關注度都不高。在經歷毛澤東時期的動盪之後，即使年輕一代不知文革為何物，但是不要戰爭，不要陷入俄烏戰爭那種沒完沒了的惡性循環，這就是大陸最大的民意。

然而，在習近平權力交接之際，他的絕對權威將不可避免地受到挑戰，從而關閉了發動大規模軍事行動的窗口。孫韻認為，如果這個分析正確，而習近平又決心趁著大權在握之時完成統一大業，奠定他無可動搖的歷史定位，那麼在2027年權力結構可能發生變動「之前」，也就是2026年，就會是他採取攻台行動的黃金窗口。

川普一直表示，大陸不會在他的任內對台動武。（路透社）

尤其是這幾年大陸經濟建設的急速發展，各種生活的便利性，包括高鐵南來北往、外賣、快遞的方便性與準確率，其速度更是跟高鐵不相上下，其他如AI的發展、自動車與新能源車發展已經跑到全球前面，更是支撐大陸人民拒絕戰爭的最大理由，所以支持和統不僅是中共中央的政策，也是絕大多數大陸人民內心的想望。

所以，除了台獨之外，沒有人願意使用戰爭工具，把美好的生活，變成攻台的「完美風暴」。而所謂2027的「戴維森窗口」，也不過是美軍將領的一種推測，並非事實。絕大部分大陸民眾相信，只要大陸的經濟發展能跑到台灣的前面，統一就能水到渠成。所以，大陸選擇武統或和統，牌是在台灣的手上，只要台灣人民支持和統的人越多，武統就不可能成真。因此，可以明確的說，大陸並沒有攻台的「完美風暴」，這一點台灣人民倒是可以放心。

