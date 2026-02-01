王崑義/「自由不是免費」 武器交貨可以跳票？
文/王崑義（台灣國際戰略學會理事長、教授）
美國在台協會（AIT）處長谷立言一句「自由不是免費」再掀熱議，力挺賴政府提出的1.25兆元國防特別預算，強調台灣必須展現「自助」決心，美國才會提供「防衛」協助。這番論點表面是對台灣安全支持，實際卻是一句帶有明確條件與現實算計的政治語言，關鍵不在台灣是否應該強化防衛，而是美國反覆以「軍事對價」作為前提；如果「自由不是免費」，那麼交貨可以跳票？
若將谷立言談話理解為對台灣防衛決心的提醒，是否過於簡化？從美國對盟友安全責任的現實態度、到軍工產業在台布局的利益結構，甚至將台灣比擬為烏克蘭的危險敘事。所謂「自由不是免費」論述，已經同時揭露了三個層面的關鍵問題，包含美國如何看待台灣的戰略價值、台灣是否正被捲入軍工利益局面，以及台灣正被比喻為高風險的戰爭想像。我們若不正視，恐怕難以在強化防衛與戰略自主之間，找到有利於自身的安全路徑。
美國弱肉強食 台灣之盾恐難擋
谷立言的論點，已經跳脫理想主義的民主聯盟，進入毫不掩飾的現實主義，美國對盟友的態度並非安全承諾，而是軍事交易；支援無關義務，而是具體回報。美國大聲疾呼要求台灣「自助」，目的除了間接提升防衛能力，主要在於軍事、財政與政治層面，強迫台灣承擔高額成本，才能換取美國「相對」支持。這種關係已非盟友，而是風險外包下的戰爭代理人。
這類戰爭代理人的邏輯並未真正回答一個核心問題，台灣如果持續投入高額軍費，美國是否會在關鍵時刻承擔防衛風險？恐怕至今沒人敢打包票。依照歷史經驗顯示，大國介入關鍵，從來都是取決自身利益是否足夠，而非為了國際公益。台灣不斷加厚所謂「台灣之盾」，表面可以提高嚇阻門檻，仍然無法改變戰略結構本身的不對等。國防安全被簡化為軍備數字堆疊，反而會讓外界以為只要「付得起」，就能買到「肯定的」承諾，說穿只是陷入將軍事資源作為外交博弈，演出一場美國對台軍事採購的弱肉強食。
谷立言同時透漏，美國軍工企業預計在台灣建置「中口徑彈藥測試場」。乍看之下，除了象徵台美軍工合作邁入全新階段，卻對提升台灣防衛自主的里程碑，潛藏多重結構性風險。尤其，「中口徑彈藥測試場」的軍工合作並非防衛需求，核心邏輯在於產業利益，一旦外國軍工企業深度嵌入台灣防務體系，我們在武器系統選擇、測試標準與供應鏈等布局上，勢必受到特定企業與國家利益的戰術牽制。
尤其，測試與生產設施若掌握在外資標準技術手中，台灣想要實現真正的「國防自主」將淪為口號，戰時是否能完全運作？技術不受外力因素干擾？美國「藍色供應鏈」不會產生權衡影響？這些問題至今仍無確切答案。甚至，當軍工合作被包裝成策略聯盟，台灣社會可能逐漸忽略一個現實，軍工產業的獲利原則，往往是建立在緊張與對抗的延續基礎，而非衝突的全面終結。因此，台美軍工合作早早曝光對於區域穩定根本背道而馳。
台灣比作烏克蘭 錯誤的戰爭陷阱
谷立言將台灣民眾的防衛意志，對比俄烏戰爭前的烏克蘭人民，只為強調「自助者天助」，卻跳脫了整體戰略脈絡；這種類比不僅粗糙，甚至企圖炒作台灣「抗敵意志」而讓政策誤導。台海局勢與俄烏戰爭在軍事結構、國際地位以及地緣政治上存在本質差異，俄烏戰爭發生於歐洲安全體系之內，而台海問題則處於歷史內戰，以及中美戰略競爭與威懾交錯的複雜地帶。兩者一旦等同視之，容易導致台灣錯估衝突型態與斡旋形式進行避戰。
事實上，烏克蘭經驗恰恰證明美國現實主義的極致演出，烏克蘭以代理人之姿獲得大量軍事援助，但其戰爭代價仍要由當事國承擔。如果台灣接受「下一個烏克蘭」的戰爭敘事，無異於在心理上先行內化「自力苦撐」的悲慘結局。這種催化戰爭，有利於美國要求台灣加碼軍事，卻將台灣推入戰爭陷阱。
「自由不是免費」已經充分展現美國立場，第一島鏈的防衛責任將不再是獨自承擔，但在對台軍售之後，誰來承擔戰爭風險？誰又從中獲取利益？對台灣而言，國防安全不僅來自武器數量，更是清晰的戰略判斷與自主的政策選擇。若將自由簡化為軍費軍購的無限加碼，反而迫使台灣一步步走向被動依附。國際政治從不以道德許願幻想，而是以利益力量計價，放棄自身風險與國防自主，軍購再多，也只是替美國的地緣政治埋單。
※以上言論不代表中天新聞網立場
※本文由台灣國際戰略協會授權刊出
延伸閱讀
才辦完黃仁勳兆元宴就「火了」！「磚窯」餐廳廚房燒起來
黃仁勳：輝達需求激增 台積電10年內產能或翻倍
ASIC挑戰勢頭猛烈 黃仁勳：出貨量不會超過輝達GPU
其他人也在看
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活緯來新聞網 ・ 16 小時前 ・ 24則留言
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 31則留言
張又俠寫給習近平的一封信？矢板明夫：最荒謬的，正是談到台灣的那一段
中共中央軍委副主席張又俠以及軍委委員劉振立近日遭官宣落馬，相關話題持續延燒。資深媒體人矢板明夫撰文指出，近日，網路上流傳一封署名「張又俠寫給習近平」的所謂「公開信」，迅速在華語圈擴散開來。遺憾的是，部分媒體在引用時，似乎忽略了最基本的查證與判讀，使這樣一篇明顯粗糙的文本，被誤認為「內幕材料」。其實，稍作分析便可看出，這封信經不起推敲。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 71則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 21 小時前 ・ 30則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 16 小時前 ・ 18則留言
他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝
台北51歲沈姓男子2年前趕著搭捷運，搭乘手扶梯時遭前方2人阻擋去路，並示意對方靠左，以利通過，但卻被提醒「下次請走樓梯」；當下沈男惱羞，跟2人爆發口角與肢體衝突。沈男挨告，不認罪也不願賠償，一審遭判拘役55天，案件上訴到高等法院，最終改判拘役33天，全案定讞。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 34則留言
吳怡霈也覺得扯！主持股王尾牙「一張飆破900萬」 被台下1場面驚呆
女星吳怡霈外型亮麗，擁有流利的口條的她也常受邀主持活動節目，近日，她接下台灣股王信驊科技尾牙主持，表示當時看到台下所有賓客的打扮，讓她一度有參加「國際高科技研討會」的錯覺。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2則留言
離婚認愛喪偶單親爸爸新歡！Melody不忍全招了 「真實心聲」曝光
「Melody」殷悅於2023年宣布離婚後，與前夫吳育奇歷經長達2年的法律訴訟，直到去年才正式落幕。走出婚變的Melody認愛迎來第二春，也投入Podcast節目《姐妹悄悄話》，更跨足教育領域透過線上教學身分成為「英文老師」。Melody分享，在資訊爆炸的時代，清楚表達觀點與邏輯思考顯得格外重要。她認為，一個人不只要言之有物，還要能讓人信服，這也讓她深刻體會到「同頻」的重要性。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 2 天前 ・ 105則留言
吳尊同框15歲愛女拍雜誌 neinei絕美顏值引網驚嘆：基因太強
【緯來新聞網】藝人吳尊近日與15歲女兒neinei一同登上時尚雜誌拍攝專題，父女同框畫面公開後，引起緯來新聞網 ・ 19 小時前 ・ 13則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 116則留言
柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導去（2025）年兩波大罷免接連失利，民進黨內掀起檢討聲浪，總召柯建銘去留持續引發關注。日前黨團行文徵詢下屆「3長」參選意願，他表態「我會去登記」；而同黨立委蔡其昌也證實，在大家勸進之下決定登記參選。對此，民進黨立委王世堅今（30）日指出，自己非常支持蔡其昌選總召，「相信他一定選得上，贏過柯建銘」。民視 ・ 1 天前 ・ 65則留言
【台股元月風雲榜】買一張血虧91萬...緯穎跌2成同4檔千金股入榜 上市20大衰股出爐
台股今（30）日迎來1月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，1月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），以英利-KY（2239）跌得最重，跌幅超過23%，此外，4檔千金股入列，包含EPS獲利王緯穎（6669）也以2成跌幅入榜，川湖（2059）則下挫16%，AES-KY（6781）、貿聯-KY（3665）也同樣淪為跌幅榜一員。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 3則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5則留言
柯文哲為何對陳菊心有芥蒂？前幕僚揭從「這裡」開始 怨總統之路遭斷
即時中心／林韋慈報導監察院長兼國家人權委員會主委陳菊自2024年底因病住院請假至今，總統賴清德日前宣布准辭。對此，曾任陳菊幕僚的劉進興今（31）日發文表示，柯文哲對陳菊的怨恨，真正原因並非外界所傳的厭女情結，而是「心裡有鬼」，認為陳菊是他的剋星，甚至斷了自己前進總統府的路。民視 ・ 20 小時前 ・ 144則留言
濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」 3000公尺高山有下雪機率
今（31）日轉為濕冷天氣，各地氣溫逐步下降，越晚越冷，這波大陸冷氣團將影響台灣到下週二（３日），短暫回溫後，下週五晚間至下週六（6-7日）又有一波大陸冷高壓南下，強度預估比目前這波冷氣團更強。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 2則留言
WBC》波多黎各揚言退出經典賽！抗議保險公司擋下多位主力球員
中美洲勁旅波多黎各放話退出今年的世界棒球經典賽，主要原因是徵召不順，在大聯盟的多位球星被保險公司拒保。波多黎各棒協不滿保險公司的刁難，嚴重衝擊他們的隊伍戰力，也讓充滿期待的自家球迷失望，認真考慮以退賽做為抗議。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 3則留言
超大膽！陽明海運「環明輪」船長運毒手法曝 疑早與國際毒梟勾結
全球排名前十，也是國內大型海運業者之一的陽明海運，旗下的「環明輪」29日深夜停泊高雄港時，被查出尤姓船長與國際毒梟合作，透過「環明輪」走私數十塊「雙獅地球牌」海洛因磚，總重達到15公斤，黑市價格高達數億元，由於這也是首次有大型貨輪走私海洛因，震撼整個海運圈與緝毒圈，目前尤姓船長以遭法院裁定羈押禁見獲准。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 29則留言
最強記憶體！超車旺宏、晶豪科！「這檔三星夥伴」笑納百億訂單 5天炸噴57.8%外資天天寵
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導全球記憶體市場爆發缺貨潮，記憶體族群續強，非揮發性記憶體整合元件領導廠商旺宏（2337）週漲（1月26日至30日）33.91%；利基...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 6則留言
刷完牙「先做這件事」再漱口 美女牙醫：我21年沒蛀牙
牙齒疼起來真的要人命，所以一定要好好愛護牙齒，按照正確的方式刷牙，近年甚至有日本牙醫呼籲「刷牙刷兩次」，先用清水刷再用牙膏刷，超級麻煩。不過一名美女牙醫說自己21年來都沒有蛀牙，以自身的例子建議大家刷完牙「先做一件事」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 15則留言