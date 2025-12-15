王崑義/賴清德要把中華民國變「中華帝國」？
文/王崑義（台灣國際戰略學會理事長）
2020年底《亞洲週刊》封面曾把蔡英文穿上龍袍，並以〈台灣民選獨裁幕後綠營新威權主義現象〉做為封面故事，這個比喻相較於賴清德上台以後，顯然是小巫見大巫，以目前的體制運作來看，賴清德總統更像是一個皇帝，而閣揆卓榮泰也像是一個宰相，兩人聯手亂政，已經把中華民國快要變成「中華帝國」了。
當年《亞洲週刊》評論蔡英文為女皇的理由，是指她從青澀的政壇白玫瑰、暴力小英、辣台妹，或是民進黨人暱稱的「大小姐」，到變成黨政軍權力一把抓、行政、立法、司法、考試、監察五院院長盡為自家人，拔除媒體監督的第四權也不眨眼，形容她是垂簾聽政的慈禧太后，還不如說她是繼武則天後台灣女皇第一人。
這個評價雖然堪稱持平，但是當年民進黨可是完全執政，在憲政體制上蔡英文權力一把抓，原本也沒什麼過錯，只能說李登輝時期修憲7次沒把憲法修好，為了一人一黨之私，把總統職權修成一隻憲政怪獸，沒人可監督，這當然也不是蔡英文的錯。
但是，賴清德執政以後，面對朝小野大，他不僅從不低頭，不肯跟在野黨協商，甚至一開始就沒有想要組成聯合內閣，以為多數贏不是贏，相信還可以用「更大的民主」，以反制藍白合的多數決。這些想法，雖然經過大罷免大失敗以後，賴清德還是不信邪，相信以一己、一黨之力，可以「力拔山兮氣蓋世」，展現出西楚霸王項羽般的萬千豪氣。
可惜的是，這句話是出自項羽的絕命詩《垓下歌》，它雖然形容人的力量強大、氣慨非凡，但最終項羽是感嘆時運不濟，英雄末路，是末路英雄悲歌中的名句，原本就極富悲劇色彩。
而現在的賴清德總統，越來越像項羽，大罷免失敗，他說藍白不記取教訓；1.25兆的國防預算兩次被擋，他堅持強悍立場到底，不願赴立法院作國情報告；而針對財劃法覆議失敗、反年改法案通過，他跟民進黨立委的便當會做成行政院長可以不副署、不執行的決議，認為這樣做都不違憲。
可以說，賴清德一直在創造憲政慣例，希望打破台灣人對西方民主的認知，他不講求容忍與妥協，認為自己可以創制。賴清德的這些做法，正如民眾黨團所說，賴清德選前政見會上曾脫口說出「中華民國是災難」，事後辯稱是口誤，他想講的是「中華民國憲法是災難」，如今才知道原來是假口誤真預言。賴清德打從心底不想遵守憲法、不尊重台灣民主體制，以及權力分立的憲法精神，他自我膨脹已極，違法濫權一步步邁向獨裁。所以，顯然賴清德這樣的作法，已經距離實現帝制只差一哩路。
除了內政不修，執政不妥協，不尊重在野黨立法之外，賴清德還聯合「美帝」向藍白施壓1.25兆的國防預算應該過關，美國在台協會（AIT）處長谷立言在接受網路節目「一件軍外套」專訪時就說，賴清德政府提出來的1.25兆元國防預算是非常重要的一步，這可以提升台灣的嚇阻能力，藉此縮小兩岸軍力平衡落差，是提升和平的關鍵作法，他有信心台灣各政黨能對這個議題團結一致。
谷立言的放話，雖然說在立院進入預算的細部審查階段時，他願意到立院回答立委們的各項問題。但是他還加註說：「當我們以及美國國會議員，與台灣立委們對話時，也聽到非常一致的訊息，支持強化台灣的自我防衛能力。你可能也注意到美國國會兩黨、參眾兩院都有很多議員，公開支持這次提高國防預算。所以我會說我們仍非常樂觀，認為這個過程會相當順利。」
這種把美國國會議員牽扯進入支持台灣國防預算的審查，不等於是挾美國國會議員以牽制藍白立委嗎？這如果是在朱立倫親美派還在擔任黨主席時，恐怕他們真的要嚇得連滾帶爬，好在現在的黨主席鄭麗文，應該不會太買美國軍火商的帳，問題是美國的壓力一定會滾滾而來，藍白恐怕也很難擋得住，這顯然也是賴清德提出該筆1.25兆的國防預算，要先在美國華盛頓郵報發布，先向美國人報告之因。
所以，賴清德政府處處以美國馬首是瞻，已經變成十足的「兒皇帝」，以為有美帝的外部勢力可以依靠，自己可以完全不向在野黨妥協，甚至一再在憲政體制上進行不副署、不執行等創制的亂政現象，這種不經過修憲就可以改變憲法的運作規則，那麼賴清德變成賴皇帝，卓榮泰變成卓宰相的日子恐怕也不遠了，哪天中華民國突然變成「中華帝國」，大家應該也不會太意外。
※以上言論不代表中天新聞網立場
