王廣曬「男男肉體交疊」照秒刪 秒衝微博熱搜發聲了

王廣曬出與呂嚴的「交疊照」。（圖／翻攝自王廣、呂嚴微博）





中國大陸男星蘇逸陽與男團成員何昶希先前才被拍到舉止親密，掀起網友關注，沒想到另一對男星卻是弄巧成拙，發出交疊的合照後，又立刻將照片刪除，相關話題更秒衝微博熱搜，兩人也發聲了。

27歲男星王廣昨（13）日在微博上傳一張照片，只見他穿著黃色毛衣，趴在撞球台上拿著鏡頭自拍，後方的呂嚴則是戴著眼鏡露出燦笑，一手撐著撞球台，看起來像是趴在王廣身上，王廣還配文「我打台球打不過呂嚴，哇哦根本不是他的對手」。

王廣曬出的照片掀起網友熱議。（圖／翻攝自王廣微博）

沒想到曖昧的姿勢立刻掀起討論，雖然王廣迅速刪掉重新發文，但早已被網友截圖，「王廣刪博」關鍵字也登上熱搜。對此，另名主角呂嚴也發文標記王廣，「廣子…你太能惹事了…」王廣也回應，「咋整啊哥，我不會了」，呂嚴忍不住喊「滾！」讓網友們全笑翻。

王廣刪了微博重發。（圖／翻攝自王廣微博）

