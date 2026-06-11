王彥程再戰亞運？韓華鷹證實收到棒協公文 監督回應了

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效力韓職韓華鷹的「台灣王子」王彥程。圖／翻攝自IG@hanwhaeagles_soori

效力韓職韓華鷹的「台灣王子」王彥程，有機會在2026年名古屋亞運再度披上台灣隊戰袍。根據多家韓媒報導，棒協已正式向韓華鷹提出徵召申請，希望王彥程代表台灣參加亞運棒球賽事，韓華鷹監督金卿文也回應，「球團內部會討論看看。」

韓華球團相關人士今（11）日證實，已收到棒協寄來的正式公文，詢問是否能讓王彥程加入2026年名古屋亞運代表隊。據了解，今年初世界棒球經典賽（WBC）期間，韓華也曾評估是否放行王彥程參賽，因此此次同樣將經過審慎討論後再做決定。

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本屆名古屋亞運棒球項目預計於9月21日至27日舉行，正值韓職例行賽進入最後衝刺階段。王彥程目前已是韓華先發輪值的重要戰力，若屆時離隊參加亞運，勢必對球隊投手調度造成影響。

24歲的王彥程本季以亞洲外援身分加盟韓華鷹，年薪約10萬美元（約新台幣316萬元），加盟後迅速站穩先發輪值。截至目前為止，已出賽13場、投67局，繳出5勝3敗、防禦率3.49、57次三振的成績，防禦率暫居韓職第9名，被視為韓華本季最成功的補強之一。

雖然自5月22日對斗山熊拿下本季第5勝後，近3場先發尚未再添勝投，還吞下1敗，但整體內容依舊穩定，仍是韓華倚重的先發左投。

值得一提的是，韓華陣中主力野手盧施煥與文賢彬已入選韓國亞運代表隊，因此球團接下來將綜合評估球隊戰力需求及球員發展規劃，再決定是否放行王彥程代表台灣出征。

為挑戰自2006年杜哈亞運以來睽違20年的棒球金牌，台灣隊預計將徵召多名旅外好手組成最強陣容。春季聯賽結束後，棒協已公布業餘培訓隊名單，並將在6月底官方報名截止前提交最終參賽名單。

王彥程曾於上屆杭州亞運代表中華隊出賽，並取得補充役資格，目前仍處於列管期間。若此次再度獲得徵召，能否連續兩屆披上台灣隊戰袍，也成為外界關注焦點。

若韓華最終點頭放行，王彥程不僅有望成為台灣隊先發輪值的重要一員，更可能在亞運舞台上與尋求5連霸的韓國隊正面交鋒，成為台灣爭奪金牌的重要戰力。



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