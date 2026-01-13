王彩樺、游安順演夫妻暴吵還砸東西！鄰居嚇壞險報警

《恨女的逆襲》舉辦首映會。（圖／小娛樂）

電影《恨女的逆襲》今（13）日舉行首映會，王彩樺片中與丈夫游安順感情失和，有場戲兩人激烈爭吵，她將累積已久的委屈和憤怒一次爆發，沒想到有民眾沒發現在拍片，誤以為是家暴現場，錄下來後上傳到網路上，甚至差點報警。

今日監製何平與導演李宜珊率領主演蔡振南、王彩樺、李千娜、林怡婷、黃惟、曾皓澤、田翔元、動作指導黃泰維、拳擊指導亦為台灣首位亞洲盃金牌陳嘉玲出席首映會。女主角林怡婷為本片與黃惟、曾皓澤苦練拳擊，黃惟直呼：「這輩子沒那麼辛苦過！」曾皓澤則笑說開始運動後發現自己體力很差，一行人原本打算拍完後要繼續練拳，甚至報比賽，結果後來都沒成行。

《恨女的逆襲》李千娜飾演介入王彩樺家庭的小三。（圖／小娛樂）

李千娜也為了一場戲練拳擊，是林怡婷夢到對手是破壞她家庭的李千娜，沒想到一揮拳變成媽媽王彩樺，導演認為這部分太魔幻因此剪掉，讓李千娜直呼可惜，導演考慮如果票房不錯可以釋出這片段。

林怡婷分享，當時和蔡振南一起上拳擊課，蔡振南會故意跟教練多說幾句話，讓她有時間多休息，兩人還會一起偷瞄時間看下課了沒。飾演拳擊教練的蔡振南形容自己當時「瘦到不成人樣」，連肚子都沒了，他心疼林怡婷真的很辛苦，但成果相當完美。

《恨女的逆襲》蔡振南飾演林怡婷的拳擊教練。（圖／小娛樂）

王彩樺為了和片中兒女林怡婷、田翔元培養感情，開拍前有私約聊天、認識，但她在片場很少講話，沉浸在角色裡，片中她盡力養家，卻對老公游安順在外養小三李千娜忍氣吞聲，最後忍不住攤牌大吵，還丟鞋子等物品，王彩樺回憶：「我和順哥你一句我一句，我也不知道他那麼會吵，我也不能吵輸他。」

沒想到隔壁大樓有民眾將過程錄下，影片長達四分鐘，放到網路上四個小時就超過一萬次觀看，劇組發現後趕緊解釋並請對方下架。王彩樺解釋平常不太會吵架，因為一生氣容易大舌頭，現實中多少也是會和老公吵架，「哪對夫妻不會吵，但吵完都要冷靜一下，誰主動牽手就要和好，事後也要解決問題。」

《恨女的逆襲》將於1月16日在台上映。

《恨女的逆襲》田翔元（左起）、黃惟、曾皓澤出席首映會。（圖／小娛樂）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導