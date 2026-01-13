王彩樺不忍了扯小三頭髮 李千娜高跟鞋應戰火花四射

《恨女的逆襲》今(13)日舉行首映會。(記者胡舜翔攝)

〔記者許世穎／台北報導〕榮獲第62屆金馬獎最佳動作設計的台片《恨女的逆襲》今(13)日舉行首映會。戲外感情甚篤的李千娜與王彩樺，在片中分別飾演小三與正宮，「小三」李千娜笑說前一天還先問王彩樺會穿什麼鞋？一聽到對方要穿平底鞋，立刻決定改穿高跟鞋出席；王彩樺也不甘示弱，當場重現「對小三扯頭髮」的戲碼，現場笑聲不斷。

《恨女的逆襲》今(13)日舉行首映會；李千娜。(記者胡舜翔攝)

監製何平與導演李宜珊今率領主演蔡振南、王彩樺、李千娜、林怡婷、黃惟、曾皓澤、田翔元，以及動作指導黃泰維、拳擊指導，同時也是台灣首位亞洲盃金牌得主的陳嘉玲一同出席首映，陣容齊聚、氣勢十足。

《恨女的逆襲》今(13)日舉行首映會；王彩樺。(記者胡舜翔攝)

王彩樺與李千娜在片場「相敬如兵」，她還笑虧李千娜「整天走來走去，不知道在幹什麼？」李千娜則解釋，是導演要求她營造「看似忙碌又帶點挑釁」的狀態，也透露原本有一場拳擊戲，為此還特別練習，卻在後期被剪掉，讓她忍不住喊冤：「我也不是只是在走來走去，只是沒被剪進去！」並笑說若票房表現亮眼，希望能請導演釋出片段。

「國寶影帝」蔡振南驚喜「歸隊」，片中他飾演拳擊教練，與女主角林怡婷既是師徒也像父女。蔡振南回憶，首次與導演見面時，對方請他拿手靶試接幾拳，才發現遠比想像中困難，他也主動提出要上課準備角色。沒想到兩個月密集訓練下來，體力負荷極高，讓他直呼流了好幾公升的汗。

蔡振南也對片中徒弟林怡婷、黃惟、林毓家、曾皓澤的投入態度印象深刻，直言：「他們一次又一次不厭其煩地練習，真的很感動。這部片不只讓我上了一課，也非常感恩導演給我這個機會！」

林怡婷雖是新人，但演出自然流暢，也入圍金馬獎最佳新人獎，面對一眾戲精級前輩仍能從容應對。她分享：「南哥演教練時，平常眼神都很銳利、威嚴，但有一場一起煮飯的戲，他的眼神卻非常溫柔、充滿父愛，演的當下真的被溫暖到了。」

而飾演父親的游安順常即興發揮，林怡婷也能臨場接招。像有一場她質問父親帶給自己的童年陰影，原本劇本設定是父親不予回應，沒想到拍攝時游安順卻冷冷回了一句：「你皮啊！」瞬間把她逼出眼淚，冷暴力的衝擊力道更勝文字本身。

日前該片試片，有觀眾看完後向導演和林怡婷要求「揍一下」，甚至加碼說「可以再用力一點」，讓導演與演員又驚又喜，也意外成為另類的舒壓電影。

《恨女的逆襲》將於1月16日在台上映，影人出席場次及相關資訊，請關注電影Facebook粉絲專頁與Instagram官方帳號。

