王彩樺代班吳姍儒推掉百萬酬勞工作！見「小孔劉」心動了 他一句話超解嗨

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

《Talk Talk秀台語》第二季由浩子（謝炘昊）與Sandy吳姍儒主持，評審長由許效舜領軍，搭配黃豪平加入評審團陣容，本周五（12/5）邀請曾在Sandy產假期間代班的「保庇天后」王彩樺擔任評審，她一登場就「催生」Sandy生三胎，辣評：「妳歡喜，我也爽快。」毫不掩飾自己在覬覦主持人位置。

王彩樺爆料為了代班吳姍儒，推掉百萬酬勞的工作。（圖／公視台語台提供）

王彩樺說，她上次為了代班《Talk Talk秀台語》，特別排除萬難的拒絕上百萬酬勞的工作，「我一直在等製作人電話，從白天等到半夜都沒等到。我今天直接，希望妳（Sandy）快去生小孩，這樣妳歡喜，我也爽快。希望今晚，妳跟妳老公『愛拚才會贏』。」一番話讓身為二寶媽的Sandy頻頻搖頭。

廣告 廣告

參賽選手除了很會「台語練喙花」，也藏有不少明星臉在其中，其中參賽者華旭被眾人認為有著張孝全的神韻，他當場模仿張孝全皺眉時的表情，更自爆之前在社群分享時，糗被網友標註張孝全，並寫道「小心！你變胖就會長這樣！」王彩樺則是害羞稱讚懿霽外表神似韓星孔劉，讓懿霽聽後相當得意，接著臭屁表示：「還有人說我很像言承旭。」太過自信的反應讓現場氣氛降到冰點，王彩樺瞬間說不出話，許效舜忍不住吐槽：「我們是練喙花，不是講白賊話」。

懿霽外表酷似孔劉。（圖／公視台語台提供）

更多FTNN新聞網報導

謝金晶爆豬哥亮「藏多年壞習慣」！老婆娶4位原因曝光 嘆：我爸用心良苦

曬同款韓式魚板湯引歪樓！孔劉宋慧喬合作新劇 竟意外引發「手機之爭」

拍AV換陽壽！王彩樺激戰鮮肉 女優Tiny胎尼跨界演出

