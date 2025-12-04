王彩樺代班拒絕百萬工作 盯著Sandy：妳快去生小孩

浩子（謝炘昊）與 Sandy 吳姍儒聯手主持的《Talk Talk 秀台語》第二季，賽制再度升級，評審長由「台語大師」許效舜坐鎮，黃豪平加入評審陣容，戰況緊繃、火花四射。本集最受矚目的，就是曾在 Sandy 產假期間代班主持的「保庇天后」王彩樺回歸坐上評審席，一登場就打趣「催生」Sandy 第三胎，毫不避諱直言：「你歡喜，我也爽快。」語氣幽默又帶攻勢，現場氣氛瞬間被點燃。

王彩樺催Sandy「做人」。（圖／公視台語台）

王彩樺談到當時代班主持的經驗，忍不住再度示愛節目，直說先前為了接下代班，不惜婉拒價碼破百萬的工作機會。「我那時候等製作人電話，從白天等到半夜。」她再度看向 Sandy 強調：「我今天直接說，希望妳快去生小孩，這樣大家都開心。今晚你跟你老公就『愛拚才會贏』。」Sandy 當場連連搖頭，哭笑不得。

本週賽事由 HowChill 豪邱、阿太老師、吳映軒、宜芳、華旭、懿霽、鄂森培、溱會灰等兩季選手，以「捀出手路菜，好膽做你來」為主題展開分組比拚。選手不只台語力全開，各種「明星感」也意外成為舞台亮點。

其中華旭被眾人直指神似張孝全，他也現場重現張孝全皺眉的招牌表情，笑果十足。而懿霽則被王彩樺稱讚有韓星孔劉的氣質，讓他瞬間信心爆棚，還補上一句：「也有人說我像言承旭。」這番自信過頭的發言，頓時讓現場空氣凝結，王彩樺一時語塞，許效舜也忍不住吐槽：「我們是練喙花，不是講白賊話。」