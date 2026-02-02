王彩樺任春節疏運大使 提醒使用高公局APP避開塞車

生活中心／陳妍霖 莊柏驊 新北報導

春節即將到來，高公局發布最新疏運宣導影片，這回請來''保庇天后''王彩樺擔任疏運大使，她推薦大家要上國道前，可以先看看高公局App，才能避開塞車路段，同時，她還分享說，塞車時，萬一尿急的時候怎麼辦，可以準備尿袋。

「大家好 我是王彩樺，為您播報春節連假國道管制措施！」一身喜氣，桃紅色洋裝，黑色長靴，''保庇天后''王彩樺，首度擔任高公局交通疏導大使，要來錄製春節宣導影片。

廣告 廣告





王彩樺擔任春節疏運大使 提醒使用高公局APP避開塞車

保庇天后擔任"春節疏運大使" 王彩樺:使用高公局APP避塞車（圖／民視新聞）

藝人王彩樺說，「還沒開嗓，對對咳咳~~啊啊~~嘟嘟。」太早錄影，聲音還沒開，王彩樺不斷清嗓，還咬字錯誤，頻頻笑場....





藝人王彩樺說，「初三初四實施，國5在初二實施...」，因為NG多次，頻頻道歉，王彩樺相當敬業，不過每到春節連假，用路人最怕遇到紫爆，她也分享小撇步。

藝人王彩樺分享說，「高公局的這個APP，你可以下載來看一下，什麼時段是比較會塞車的，或者是有高乘載的嘛。」





王彩樺擔任春節疏運大使 提醒使用高公局APP避開塞車

保庇天后擔任"春節疏運大使" 王彩樺:使用高公局APP避塞車（圖／民視新聞）

強烈推薦，上國道前，一定要打開高公局App，才能避開塞車路段，萬一塞在車陣中，遇到尿急該怎麼辦？





藝人王彩樺說，「現在有一種非常厲害的，車上的那個尿袋，就是可以讓你在車上，萬一遇到塞車的時候，你就會很方便的。」

王彩樺分享經驗，不過這回春節連假長達9天，她也分享過年計畫。

藝人王彩樺透露說，「我想要在家裡閉關修行，我們這個非常可愛的，這個美麗的寶島，我們的台灣真的是，只要過年春假的時候，是到處都是人，我現在有一點點害怕，出去的時候，會拍照拍不完哈哈哈。」

王彩樺豪邁大笑，選擇少外出，避免塞車，但如果真的要走春，還建議大家事先做好功課，才不會塞到一肚子氣。

原文出處：王彩樺擔任春節疏運大使 提醒使用高公局APP避開塞車

更多民視新聞報導

Kymco 新 K1 特仕版熱銷，預告李多慧任產品代言人！

吳建豪「奪命三搖」爆紅 自揭無法接受：原版太三八

「小胖老師」袁惟仁病逝 好友陳子鴻悲慟發聲

