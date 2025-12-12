王彩樺全素顏增胖演怨婦 飆罵游安順驚動民眾PO網險報警

喜劇電影《恨女的逆襲》找來「台灣濱崎步」王彩樺在片中飾演女主角林怡婷的母親。她飾演一位長期遭游安順飾演的丈夫連環劈腿的悲慘妻子，王彩樺感嘆：「這是一個非常悲慘的女人！」兩人因入戲太深，拍攝激烈爭執戲時，竟一度驚動鄰居差點報警。

為了詮釋這位疲於生活、靠賣便當養家的堅毅母親，王彩樺展現高度專業，不只全素顏上陣，甚至刻意增胖。她表示：「我不怕素顏，我也不怕畫老妝，一個演員我要演什麼像什麼，該素顏我就素顏，該增胖我就增胖。」她透露，即便當時已確定要出席金鐘獎，仍毫不猶豫地犧牲外貌，只為貼近監製何平要求的略顯豐腴體態。

廣告 廣告

王彩樺深受劇本感動，認為這個角色是「傳統吃苦耐勞型」，為了維持家庭，面對丈夫不斷的外遇選擇了認命。她豁達地說：「夫妻不是來感恩就是還債的，任何因緣都是，一切都是最好的安排。」

此次是王彩樺與游安順二度合作演夫妻，從恩愛到爆吵，再到形同陌路，讓王彩樺大呼過癮，更直讚游安順是「戲神」，並表示：「這次跟順哥演戲是滿爽的！」在其中一場激烈的爭執戲中，因入戲太深，情緒張力爆棚，竟一度驚動隔壁鄰居以為他們真的在大吵，差點報警。甚至有人將現場動靜PO上社群平台，當晚就引起數萬讚的觀看。劇組人員為避免劇透，趕緊私下請求對方移除貼文。

游安順（左）與王彩樺在《恨女的逆襲》中飾演夫妻，從感情融洽演到怒目相對。（圖／華映）

王彩樺笑回憶：「隔壁鄰居以為我們真的在大吵，還要報警說『樓下有人在吵架』。」她認為，這樣的能量跟衝突，正是表演逼真的證據。

飾演劈腿慣犯的游安順則表示，與王彩樺對戲默契十足、如魚得水，無需特別準備。不過他也為角色喊冤：「我跟（李）千娜的關係會讓大家看起來有一點曖昧，但在我的感覺好像什麼都沒有發生！我算是他的良師益友吧？」至於他們的互動到底算是曖昧還是親密工作關係，就讓觀眾看後定義了。

兩人雖然片中吵吵鬧鬧，但唯一有共識的是對飾演女兒的林怡婷讚譽有加。游安順稱她入圍金馬獎最佳新演員實至名歸，是「努力型的演員」，解讀角色的能力非常好，未來相信也是一個「閃亮之星」！王彩樺也稱讚林怡婷雖然本人害羞可愛，但在電影裡爆發力十足、自我要求很高，「尤其在練拳擊手都受傷了，看了滿不捨得，但她非常的努力。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導