王彩樺助愛女闖星路 黃于庭興奮獻出耶誕節首秀

《2024苗栗音樂佳餚耶誕城》去年吸引超過20萬人入城，今年《2025苗栗耶誕城》將自12月19日展開，嘉賓邀請到王彩樺與女兒黃于庭。黃于庭笑說，能參與演出很開心也很興奮，因為自己很喜歡耶誕節：「這也是我第一次參加耶誕城活動，感覺跟其他演出不太一樣。」並透露目前有打算穿同色系上台，演出內容則是保密到家，想留給觀眾一個驚喜。

《2025苗栗耶誕城》王彩樺、黃于庭受邀演出（圖／中天電視提供）

黃于庭出道以來星途備受關注，王彩樺也看好她的演藝之路：「她跟我主持外景節目，她很有觀眾緣、觀眾很喜歡她，節目收視也非常好，而且我後來主持其他外景節目時，我一到夜市，大家都在問『妳怎麼沒帶妳女兒出來？妳女兒有夠漂亮』！我聽了就覺得她好像真的蠻適合這條路。」

聽到媽媽給予高度評價，黃于庭卻相當謙虛：「我覺得主持是我比較不拿手的，因為我不太會說話，所以覺得壓力最大、讓我最容易緊張的應該是主持，不過如果是表演的話，我對自己蠻有信心的。」

《2025苗栗耶誕城》黃于庭開心將獻出首次耶誕演出（圖／中天電視提供）

踏入演藝圈後，黃于庭不排斥多方嘗試：「未來的演藝道路上，我什麼都想挑戰，但目前最想要挑戰的應該是演戲，因為我沒有很完整地學過演戲課程，所以如果有電視劇、電影可以拍攝的話，我覺得會是很大的挑戰。」

看女兒對演藝事業態度積極，王彩樺也努力為她鋪路：「我最近都在幫她計畫未來的工作，像她後來也有再和我主持外景節目，最近還會有新的實境節目。」也帶著女兒到各地演出，累積不同舞台經歷：「我帶她去印尼表演、去海洋音樂祭等，她也有跟我拍廣告、公益電影、MV，反正就一步一步地走、穩穩地走，認真做好每件事情，希望她未來會更好，也希望觀眾朋友可以支持她。」

《2025苗栗耶誕城》自12月19日至12月24日，在竹南運動公園展開。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導