王彩樺助陣公路局宣導 提升用路人風險意識

藝人王彩樺也以生動活潑的方式與民眾互動，讓交通安全觀念更容易被接受與記憶。

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】交通安全不只是遵守規則，更需要具備預防風險的能力。交通部公路局與嘉義區監理所於114年12月29日在雲林北港朝天宮辦理交通安全快閃宣導活動，藉由人潮聚集的宗教場域，強化用路人對交通風險的警覺與正確判斷。

交通部公路局與嘉義區監理所於114年12月29日在雲林北港朝天宮辦理交通安全快閃宣導活動。

交通部伍勝園次長指出，近年交通事故型態日益複雜，單靠被動遵守法規已不足以因應各種突發狀況，用路人必須建立「主動避險」的觀念。此次活動即以中壯年族群常見的事故樣態為宣導重點，提醒民眾留意行人穿越風險、分心駕駛及疲勞駕駛等潛在危險。

▲交通部公路局與嘉義區監理所藉由人潮聚集的宗教場域，強化用路人對交通風險的警覺與正確判斷。（記者蘇峯毅攝）

活動現場由監理所人員搭配有獎徵答及互動式宣導，加深民眾對交通安全重點的理解；藝人王彩樺也以生動活潑的方式與民眾互動，讓交通安全觀念更容易被接受與記憶。嘉義區監理所所長張耀輝表示，希望透過這類貼近生活的宣導活動，協助用路人從「遵守規則」進一步提升為「預防風險」，共同營造安全友善的交通環境。

嘉義區監理所張耀輝所長表示，未來將持續結合不同場域與多元形式推動交通安全宣導，鼓勵民眾檢視自身的駕駛習慣與用路行為，從日常細節做起，降低事故發生率，守護每一位用路人的行車與通行安全。