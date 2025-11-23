王彩樺合體最美星二代！被封「國民岳母」首曝女婿底線
〔記者傅茗渝／台北報導〕苗栗縣政府去年舉辦《2024苗栗音樂佳餚耶誕城》獲得熱烈好評，今年活動全面升級，以「Chill耶誕」為主軸，結合音樂演出、親子互動、美食市集及歌唱競賽，打造規模更盛大的《2025苗栗耶誕城》，將於12月19日至24日在竹南運動公園盛大登場。
其中12月19日、20日、21日及24日登場的主題音樂會話題十足，邀請康康、王彩樺、徐懷鈺、彭佳慧、理想混蛋、麋先生、蕭煌奇等超過30組藝人輪番演出，卡司名單曝光後隨即掀起歌迷熱烈討論。受邀登台的王彩樺也相當興奮表示：「苗栗是一個非常棒的地方，這個耶誕城活動他們很用心，希望大家都能來看自己喜歡的歌手表演，然後跟我們一起同樂，在苗栗耶誕城留下一個最難忘的回憶。」
王彩樺也宣布將帶著女兒黃于庭一同登上《2025苗栗耶誕城》舞台，展現滿滿誠意。憑藉甜美外型被封為「最美星二代」的黃于庭，其實早被看好具備明星潛力。王彩樺笑說：「于庭大概在4、5歲的時候，有位很有名的老師就跟我說『妳以後是星媽』，我心裡還想說怎麼可能。」而她也是女兒踏入演藝圈的重要推手：「庭庭大約18歲左右的時候，我突然覺得她怎麼一夕之間變得很漂亮，有天我看她穿得很漂亮要出去，我就說『庭，妳可不可以讓媽媽拍張照』，我就拍了放臉書，結果很多人就在我的臉書留言說『妳女兒很漂亮，很像瓊瑤劇裡面的女主角，很有仙氣』。」
對於外界盛讚女兒神似多位女星，王彩樺也不諱言：「有說她像BLACKPINK的Lisa，也有人說她像袁詠儀，我自己也覺得她比較像袁詠儀。」
因女兒外型亮眼而被封為「國民岳母」，王彩樺談到感情觀態度開明，直言不擔心女兒談戀愛：「女生長大了，交男朋友是很正常的，不過我跟我老公的想法是，只要交男朋友就一定要帶回來給我們看，因為我老公看男生比較準，當然也會交代她一定要保護自己、注意安全。」對於未來女婿標準，她也坦言：「女兒是我們的心頭肉、心肝寶貝，我希望對方也可以這樣來疼我的小孩，我跟我老公也會交代女兒未來的男朋友，還有就是可以吵架但不能動手，不要做不好的事情，快快樂樂談戀愛就好，其他都Ok。」
《2025苗栗耶誕城》將於12月19日至24日在竹南運動公園舉辦，4場主題音樂會分別為《Chill虧SHOW》、《Chill喊派對》、《Chill吼狂歡》、《Chill爆之夜》。活動同步於中天電視YT、中視新聞YT與中視菁采台全程直播；12月24日《Chill爆之夜》晚間7點於中天綜合台、晚間8點於中視頻道Live播出，此外中天綜合台也將於12月20日至22日晚間7點重播前三場精彩演出。
