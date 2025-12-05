娛樂中心／黃韻靜 攝影／潘怡如 綜合報導

民視週六晚上八點由白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》本週企劃「懷舊復古經典金曲」。

王彩樺唱到動情處「獻吻」！江志豐閉眼不敢動怕真的被親到

左起郭忠祐 蔡家蓁 陽帆 江志豐王彩樺 白冰冰 台一線東諺

日前節目邀請到保庇天后王彩樺以及詞曲創作歌手江志豐來到節目中，兩人一出場合唱〈雲中月雲〉，王彩樺在演唱最後深情望著專業老師江志豐，讓白冰冰出場時問：「唱歌時被彩樺這麼靠近緊盯著，有什麼感覺」，讓江志豐笑說：「有一種喉嚨沙啞的感覺」，王彩樺也特別謝謝搭檔江志豐，都要配合著她中低音的音域唱歌。

作風無厘頭又大膽，王彩樺甚至在與江志豐演唱經典金曲〈雪中紅〉一唱到動情處，一個箭步環住江志豐脖子獻上深情一吻，嚇得江志豐僵在原地只能緊閉眼睛，讓全場笑翻，白冰冰甚至衝出來喊：「王彩樺妳老公來了」，她笑回：「沒關係他習慣了」。專職演唱很少演戲的江志豐心有餘悸的說：「我知道是配合歌曲情境借位，但我很怕沒有對好」，可愛又憨厚的模樣讓大家笑歪。

王彩樺衝上前擁抱孩子們說：「讓阿嬤抱一下」



收視保證「超級孩子王」張婧衧與林映甄演唱〈非常女〉對上周柏霖與周祐均演唱的〈夢中海〉，關鍵一戰讓白冰冰淚灑錄影現場，聽到感動處還讓王彩樺衝上前擁抱孩子們說：「讓阿嬤抱一下」，讓全場又哭又笑。





下圖：張婧衧與林映甄演唱〈非常女〉 上圖：周柏霖與周祐均演唱的〈夢中海〉

