王彩樺嗨唱比基尼急速滑落！重憶「單手扶胸」畫面超尷尬：差點要拜天公
四季線上／陳軒泓 報導
由黃西田領軍王彩樺、劉福助、方駿、澎澎、王中平、朱海君等 15 組藝人接力演出的《耐斯歌廳秀》，將自 3 月 8 日起，連續三個月，每月一場在劍湖山世界的彩虹劇場開唱，黃西田表示，每場演出陣容都不盡相同，眾多歌廳秀出身的藝人齊聚，讓大家每次都有驚喜包開箱，「我們這群老友就是最有默契的組合啦，要重現最正宗經典的歌廳秀，讓粉絲不用再久久的等待，每個月都能來重溫舊夢！」
此次身兼演出與節目秀導，黃西田則表示三個月 3 場演出，每場都要有不同的點子，而歌中劇更是歌廳秀的靈魂，要讓台下大聲笑，笑梗很重要，過往豬哥亮時代我就參與編排到綜藝節目「天天開心」等等，一直以來我都很開心策畫編排，對我而言雖然是個甜蜜的負擔，但也是經驗分享，演出人員如方駿、澎澎等都是老友，我與王中平又都是高雄人，算是同鄉，他不說話只要站上舞台就很好笑了，此次會針對個人特色來發揮，我也會下去演，一定要呈現當年歌廳秀的原汁原味！
而連續三個月受邀重點演出，封號「台灣濱崎步」的王彩樺表示很開心，此次演出她透露會自掏腰包準備小禮物，給大家驚喜。提到過往歌廳秀的趣事，16 歲出道就在歌廳演出的她，分享有次在舞台上唱跳，身著流蘇亮片的比基尼造型服，因動作過大，不小心左肩帶瞬間斷線，眼見就快穿幫，當下只能用左手抱著左胸，右手拿麥克風演出，最後驚險的過關，台下觀眾也為她捏把冷汗，爆笑成一團，意外發生後她也自嘲：「差一點就要拿出來拜天公」。
