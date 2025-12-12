王彩樺增胖又全素顏演出！老公是「劈腿慣犯」狂吵架 驚動鄰居險報警

記者王培驊／台北報導

榮獲 2023金馬創投百萬首獎、並拿下 第62屆金馬獎最佳動作設計 的電影《恨女的逆襲》，今（12）日重磅公布正式海報，本片由李宜珊導演執導，集結林怡婷、蔡振南、游安順、王彩樺、李千娜 等金獎卡司主演，陣容堅強。能歌善演的「台灣濱崎步」王彩樺在片中飾演女主角林怡婷的母親，卻慘遭游安順飾演的丈夫長期連環劈腿外遇，讓她感嘆：「這是一個非常悲慘的女人！」。兩人拍攝爭執戲時，還驚動鄰居差點報警，甚至引起網路熱議，貨真價實的未演先轟動。

王彩樺在《恨女的逆襲》中為了貼補家用每天必須做便當、賣便當，勞心勞力。（圖／華映娛樂提供）

為了詮釋這位疲於生活、靠賣便當養家的堅毅母親，王彩樺展現高度專業，不只全素顏上陣，甚至刻意增胖。她表示：「我不怕素顏，我也不怕畫老妝，一個演員我要演什麼像什麼，該素顏我就素顏，該增胖我就增胖。」透露當時監製何平要求角色體態略顯豐腴，她即便當時已確定要出席金鐘獎，仍毫不猶豫地犧牲外貌，敬業態度令人讚賞。

王彩樺在《恨女的逆襲》中小秀舞技。（圖／華映娛樂提供）

她深受劇本感動，認為這個角色是「傳統吃苦耐勞型」，為了維持家庭，面對丈夫不斷的外遇選擇了認命。對於角色的悲慘處境，她豁達地說：「夫妻不是來感恩就是還債的，任何因緣都是，一切都是最好的安排。」此次也是王彩樺與游安順二度合作演夫妻，從恩愛到爆吵，再到形同陌路，讓她大呼過癮，更直讚游安順是「戲神！」並表示：「這次跟順哥演戲是滿爽的！」

王彩樺（左起）、林怡婷、田翔元在《恨女的逆襲》中飾演感情緊密的一家人。（圖／華映娛樂提供）

兩人其中一場激烈的爭執戲，因入戲太深，情緒張力爆棚，竟一度驚動鄰居差點報警，甚至有人將現場動靜PO上社群平台「脆」當晚就引起數萬讚的觀看，為了避免劇透，劇組人員趕緊私下請求對方先移除。王彩樺回憶笑說：「隔壁鄰居以為我們真的在大吵，還要報警說『樓下有人在吵架』。」雖然不好意思打擾到鄰居，但她也認為，這樣的能量跟衝突，正是表演逼真的證據。而飾演劈腿慣犯的游安順則表示，與王彩樺對戲默契十足、如魚得水，無需特別準備。不過游安順也喊冤表示：「我跟千娜的關係會讓大家看起來有一點曖昧，但在我的感覺好像什麼都沒有發生！我算是他的良師益友吧？」至於他們的互動到底算是曖昧還是親密工作關係，就讓觀眾看後定義了。

王彩樺（右）在片中飾演林怡婷的母親，為家庭付出一生，幾乎失去自我。（圖／華映娛樂提供）

導演李宜珊對王彩樺和游安順在片場的表現都讚不絕口，兩位隨時都能變換演法，對於即興演出也是游刃有餘。游安順在片中即便面對女兒憤怒的質問或諷刺，他都能以淡淡微笑從容應對，導演李宜珊認為這種「情緒穩定的父親形象，讓整個電影更立體。」游安順則表示喜歡這種現場即興發揮的空間，認為演員的戲可以隨著場景而流動。導演回憶，其中一場是游安順帶著年幼女兒離家出走的戲，原本劇本也沒有要他落淚，但游安順主動提出嘗試不同於劇本設定的反應，第二次演出時便精準地落下眼淚，畫面相當動人，最終也選擇了這個鏡頭。

兩人雖然片中吵吵鬧鬧，但唯一有共識的是對飾演女兒的林怡婷讚譽有加，游安順稱她入圍金馬獎最佳新演員實至名歸。「怡婷是一個努力型的演員，她解讀角色的能力也非常的好，未來我相信也是一個閃亮之星！」王彩樺也稱讚林怡婷雖然本人害羞可愛，但在電影裡 爆發力十足、自我要求很高，「尤其在練拳擊手都受傷了，看了滿不捨得，但她非常的努力。」

電影的正式海報由三金設計師方序中 親自操刀，主視覺聚焦在女主角林怡婷的側臉，以「被揍的這張海報象徵生活的衝擊，女主角以拳擊姿態直面那一拳，不逃避、不閉眼，她接受來自家庭與拳擊環境的挑戰，以『面對』作為逆襲，以『理解』取代逃離』。」將電影核心精神透過強烈的視覺意象呈現。《恨女的逆襲》預計 2026年1月16日 全台上映，詳情請持續關注官方臉書及IG。

