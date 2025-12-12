王彩樺怒吼太逼真！游安順不認外遇兩人爭吵 驚動鄰居差點報警

王彩樺為《恨女的逆襲》全素顏又增胖演出，相當敬業。華映娛樂提供

「台灣濱崎步」王彩樺在電影《恨女的逆襲》中飾演女主角林怡婷的母親，卻慘遭游安順飾演的丈夫長期連環劈腿外遇，讓她感嘆：「這是一個非常悲慘的女人！」兩人拍攝爭執戲時，還驚動鄰居差點報警，甚至引起網路熱議，貨真價實的未演先轟動。

王彩樺為戲全素顏增胖 直呼「最悲慘的女人」

為了詮釋這位疲於生活、靠賣便當養家的堅毅母親，王彩樺不只全素顏上陣，甚至刻意增胖。她表示：「我不怕素顏，我也不怕畫老妝，一個演員我要演什麼像什麼，該素顏我就素顏，該增胖我就增胖。」透露當時監製何平要求角色體態略顯豐腴，她即便當時已確定要出席金鐘獎，仍毫不猶豫地增胖。

王彩樺深受劇本感動，認為這個角色是「傳統吃苦耐勞型」，為了維持家庭，面對丈夫不斷的外遇選擇了認命。對於角色的悲慘處境，她豁達地說：「夫妻不是來感恩就是還債的，任何因緣都是，一切都是最好的安排。」

三金設計師方序中為《恨女的逆襲》設計正式海報。華映娛樂提供

與游安順爆吵太逼真 驚動鄰居險報警上社群

此次也是王彩樺與游安順二度合作演夫妻，從恩愛到爆吵，再到形同陌路，讓她大呼過癮，更直讚游安順是「戲神！」並表示：「這次跟順哥演戲是滿爽的！」兩人一場激烈的爭執戲，因入戲太深，竟一度驚動鄰居差點報警，甚至PO上社群平台，為了避免劇透，劇組人員趕緊私下請求對方先移除。

王彩樺回憶笑說：「隔壁鄰居以為我們真的在大吵，還要報警說『樓下有人在吵架』。」飾演劈腿慣犯的游安順喊冤表示：「我跟千娜的關係會讓大家看起來有一點曖昧，但在我的感覺好像什麼都沒有發生！我算是他的良師益友吧？」至於他們的互動到底算是曖昧還是親密工作關係，就讓觀眾看後定義了。

大讚女兒林怡婷是「閃亮之星」 拍拳擊戲手受傷

兩人雖然片中吵吵鬧鬧，但唯一有共識的是對飾演女兒的林怡婷讚譽有加，游安順稱她入圍金馬獎最佳新演員實至名歸。「怡婷是一個努力型的演員，她解讀角色的能力也非常的好，未來我相信也是一個閃亮之星！」王彩樺也稱讚林怡婷雖然本人害羞可愛，但在電影裡爆發力十足、自我要求很高，「尤其在練拳擊手都受傷了，看了滿不捨得，但她非常的努力。」《恨女的逆襲》預計 2026年1月16日 全台上映。



