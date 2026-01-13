王彩樺怒扯「小三」李千娜頭髮 曝和游安順大吵：鄰居差點報警

王彩樺（右）故意做出扯李千娜頭髮的動作。華映娛樂提供



《恨女的逆襲》今（1╱13）舉行首映記者會，飾演正宮及小三的王彩樺及李千娜一合照就上演扯頭髮戲碼，李千娜爆料：「我昨天問彩樺姐要穿什麼鞋？她說平底鞋，我就穿了高跟鞋，有多高穿多高！」王彩樺談到一場跟「老公」游安順大吵的戲，「因為我吵架會大舌頭，所以我其實平常不太會吵架，但那場戲，導演只給我們一個方向，然後就要我們大吵4分鐘，因為還有丟東西、聲音很大，後來鄰居差點報警，以為是真的有人在吵架」。

王彩樺為電影增胖5公斤、全素顏演出，為保持著角色的鬱悶，她在片場也鮮少說話，她與李千娜「相敬如兵」，更嗆她「整天走來走去不知道在幹麼」，李千娜則說是導演要她營造出看似忙碌但帶點挑釁的感覺，也透露其實本來有一場打拳擊的戲，她也為此練了一下，可惜最後被剪掉，「我也不是真的只是走來走去，只是沒被剪進去」。

蔡振南飾演拳擊教練，與女主角林怡婷是師徒也像父女，他透露與導演李宜珊首次見面時，他拿手靶試接幾拳，發現非常不容易，他也主動表示需要上課，不料上了2個月，體力負荷極高，讓他直說汗都流了幾公升，小腹甚至都消了。

入圍了金馬獎最佳新人獎的林怡婷面對戲精級前輩游刃有餘，她透露：「南哥飾演的是教練，所以一般的戲他眼神都很銳利威嚴，但有一場一起煮飯的戲，南哥的眼神超溫柔，充滿父愛，表演當下就被溫暖到。」有時蔡振南看她被教練盯太緊，還會刻意多跟她說話，幫她偷時間休息。

至於面對游安順的即興演出，林怡婷也能臨場反應，有一場她質疑飾演父親的游安順對她造成童年陰影，原本劇本上游安順的回應是不予理會，沒想到現場他卻冷回：「妳皮啊！」把她當場逼出淚來。日前還有觀眾在試片後要求要被導演或是林怡婷「揍一下」、甚至加碼「可以再用力一點」！讓李宜珊和演員們又驚又喜，成為另類舒壓電影，《恨女的逆襲》1月16日上映。

