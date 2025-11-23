王彩樺愛女撞臉Lisa 黃于庭獲封「最美星二代」

黃于庭外型甜美。中天電視提供



王彩樺女兒黃于庭憑藉甜美外型被封「最美星二代」，他也晉升為「國民岳母」，她笑說：「有說她像BLACKPINK的Lisa，也有人說她像袁詠儀，我自己也覺得她比較像袁詠儀。」她透露對未來女婿的條件要求很簡單，「女兒是我們的心頭肉、心肝寶貝，我希望對方也可以這樣來疼我的小孩，我跟我老公也會交代女兒未來的男朋友，還有就是可以吵架但不能動手，不要做不好的事情，快快樂樂談戀愛就好，其他都OK」。

黃于庭小時候就被說長大會當明星，王彩樺說：「于庭大概在4、5歲的時候，有位很有名的老師就跟我說『妳以後是星媽』，我心裡還想說怎麼可能。」而她也是女兒出道的最大推手：「庭庭大約18歲左右的時候，我突然覺得她怎麼一夕之間變得很漂亮，有天我看她穿得很漂亮要出去，我就說『庭，妳可不可以讓媽媽拍張照』，我就拍了放臉書，結果很多人就在我的臉書留言說『妳女兒很漂亮，很像瓊瑤劇裡面的女主角，很有仙氣』。」

廣告 廣告

王彩樺（右）因女兒黃于庭被封「國民岳母」。中天電視提供

不過王彩樺不擔心女兒談戀愛，認為她喜歡、快樂最重要，「女生長大了，交男朋友是很正常的，不過我跟我老公的想法是，只要交男朋友就一定要帶回來給我們看，因為我老公看男生比較準，當然也會交代她一定要保護自己、注意安全」。

而王彩樺母女也將一起登上「2025苗栗耶誕城」，她開心表示：「苗栗是一個非常棒的地方，這個耶誕城活動他們很用心，希望大家都能來看自己喜歡的歌手表演，然後跟我們一起同樂，在苗栗耶誕城留下一個最難忘的回憶。」

「2025苗栗耶誕城」12月19日、20日、21日、24日在竹南運動公園舉辦的主題音樂會，卡司還有康康、徐懷鈺、彭佳慧、理想混蛋、麋先生、蕭煌奇等超過30組藝人輪番登台演出。

更多太報報導

金馬62慶功｜陳雪甄奪女配遭禁漲價「沒物慾」 兒配音動畫也鍍金

金馬62慶功｜張震「幸運物」助攻稱帝 連跑3間廟足跡曝光

「TWICE」飆〈日不落〉掀高潮 子瑜嗨喊：終於來高雄了