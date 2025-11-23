王彩樺愛女撞臉Lisa 黃于庭獲封「最美星二代」
王彩樺女兒黃于庭憑藉甜美外型被封「最美星二代」，他也晉升為「國民岳母」，她笑說：「有說她像BLACKPINK的Lisa，也有人說她像袁詠儀，我自己也覺得她比較像袁詠儀。」她透露對未來女婿的條件要求很簡單，「女兒是我們的心頭肉、心肝寶貝，我希望對方也可以這樣來疼我的小孩，我跟我老公也會交代女兒未來的男朋友，還有就是可以吵架但不能動手，不要做不好的事情，快快樂樂談戀愛就好，其他都OK」。
黃于庭小時候就被說長大會當明星，王彩樺說：「于庭大概在4、5歲的時候，有位很有名的老師就跟我說『妳以後是星媽』，我心裡還想說怎麼可能。」而她也是女兒出道的最大推手：「庭庭大約18歲左右的時候，我突然覺得她怎麼一夕之間變得很漂亮，有天我看她穿得很漂亮要出去，我就說『庭，妳可不可以讓媽媽拍張照』，我就拍了放臉書，結果很多人就在我的臉書留言說『妳女兒很漂亮，很像瓊瑤劇裡面的女主角，很有仙氣』。」
不過王彩樺不擔心女兒談戀愛，認為她喜歡、快樂最重要，「女生長大了，交男朋友是很正常的，不過我跟我老公的想法是，只要交男朋友就一定要帶回來給我們看，因為我老公看男生比較準，當然也會交代她一定要保護自己、注意安全」。
而王彩樺母女也將一起登上「2025苗栗耶誕城」，她開心表示：「苗栗是一個非常棒的地方，這個耶誕城活動他們很用心，希望大家都能來看自己喜歡的歌手表演，然後跟我們一起同樂，在苗栗耶誕城留下一個最難忘的回憶。」
「2025苗栗耶誕城」12月19日、20日、21日、24日在竹南運動公園舉辦的主題音樂會，卡司還有康康、徐懷鈺、彭佳慧、理想混蛋、麋先生、蕭煌奇等超過30組藝人輪番登台演出。
更多太報報導
金馬62慶功｜陳雪甄奪女配遭禁漲價「沒物慾」 兒配音動畫也鍍金
金馬62慶功｜張震「幸運物」助攻稱帝 連跑3間廟足跡曝光
「TWICE」飆〈日不落〉掀高潮 子瑜嗨喊：終於來高雄了
其他人也在看
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
周子瑜手寫信全文曝光淚崩「不是因為乖」遭封殺10年吐真心：真的渴望
南韓超人氣女團TWICE 台灣成員周子瑜，昨（23）晚在高雄世運主場館演出了她出道以來首場台灣演唱會，這場對她意義非凡的返鄉舞台，也被外界解讀為暌違10年「正式解禁」。她在舞台上朗讀了一段親筆感言，全文首度曝光，字字真摯動人讓現場數萬ONCE們紛紛拭淚，被認為是她對過去10年起伏的自我總結與重生宣言。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
Andy自爆「出門被3台車尾隨」：很恐怖！揭走鐘獎當天請保鑣內幕
YouTuber Andy日前在第七屆走鐘獎中獲得了「年度個人創作獎」，並在頒獎典禮上泛淚感謝一路支持他的粉絲與朋友。事實上他與眾量級的成員、前女友家寧地財務糾紛延燒至今，前不久才剛發現自己被跟車，為了安全起見，出席走鐘獎當天請了幾名保鑣。太報 ・ 1 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前
爆復合家暴男趙駿亞！吳婉君深夜突認「結束孽緣」...鬆口真實心聲
女星吳婉君今年3月驚傳遭男星趙駿亞家暴，負傷前往警局提告傷害並聲請保護令，鬧得滿城風雨，豈料6月就被週刊爆料已悄悄復合，不過雙方至今皆未證實或否認傳聞。如今吳婉君突然在社群發文坦言「結束孽緣」，再度引發網友關注。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
蔡尚樺遭酸民嗆字彙量低、狂用支語 高EQ親自回應！招認全因有這愛好
蔡尚樺遭網友在社群上點名「字彙量太低」，直指她：「除了超級無敵不會講其他任何副詞，而且滿滿支語（中國詞彙）。」結果蔡尚樺親自「海巡」到了這篇貼文，高EQ回應了。鏡報 ・ 1 天前
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 1 天前
陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」
41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。中時新聞網 ・ 7 小時前
坤達逃兵遭求刑2年8月 柯佳嬿首露面認：事前不知情
坤達捲入閃兵風波，新北地檢署日前已依涉案事證，對含他在內共12名被告提起公訴，全數求處2年8月徒刑。而他的妻子、金鐘影后柯佳嬿今（11/21）日以亮相新作《如果我不曾見過太陽》二部曲活動，也是事件發生後她首次公開露面。太報 ・ 1 天前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬紅毯熱議造型！張迪文金閃閃登場 李千娜優雅氣質撐場
2025第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心盛大登場，星光大道上男星女星爭奇鬥豔，只是有時候可能走得太過前面，凡人的審美感有點跟不上。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 19 小時前
林映唯今辦婚禮！老公甜吻告白「妳不再是一個人」讓她泛淚
林映唯年初被交往三年多的男友Richard求婚成功，飛往充滿浪漫氣息的羅馬拍攝婚紗，今（21）日終於舉辦婚禮，正式升格為夫妻，下午先於萬豪酒店戶外場地舉行證婚儀式。證婚戶外區以「野性自然」為主題，只見這對新人緩步出場，現場賓客尖叫及掌聲不斷。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
金馬62／林依晨、張孝全主演《深度安靜》入圍7項全摃龜 瞿友寧不捨發聲
導演暨編劇沈可尚在拍了25年紀錄長片與短片後，找到非拍不可的題材，多年後他的首部劇情長片《深度安靜》終於問世。《深度安靜》也在本屆金馬獎入圍7項大獎，包含最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳新導演、最佳改編劇本、最佳攝影以及最佳美術設計，不過最後全數零得...CTWANT ・ 5 小時前
金馬獎慶功／曾敬驊奪獎親吐最大遺憾 罕鬆口揭感情狀態
電影《我家的事》從台北電影節後一路拿獎，在22日的金馬頒獎典禮上斬獲最佳男配角、最佳改編劇本。演員曾敬驊、編劇暨導演潘客印，以及電影其他演員全部現身慶功宴。曾敬驊領獎時在台上淚崩，到了後台提起父母又大哭一次，慶功宴上他表示得獎後手機訊息都沒回，只有與爸媽通話，本來想要與爸媽合照，沒想到爸媽人已經到車站要坐火車回家了。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
子瑜中文喊「期待這一天非常久」！畫面網哭：一步等了10年
娛樂中心／綜合報導南韓超人氣女團「TWICE」本週末連續2天在高雄世運主場館登場，這次演出對台灣成員子瑜意義重大，出道滿10年，終於首度在家鄉開唱！現場湧入超過3萬名粉絲，尖叫聲幾乎震破夜空。子瑜今（22日）用中文及台語開場：「大家好，我是子瑜，我終於帶著成員們一起來高雄了！」溫柔一句話立刻掀起全場感動浪潮，粉絲們眼眶泛紅、歡呼不斷。民視 ・ 18 小時前
經典「麥當勞奶昔」睽違9年回歸！驚人熱量曝光
生活中心／李明融報導連鎖速食品牌麥當勞時隔9年再度推出經典奶昔，全台只有12間門市限定販售，消息曝光之後吸引大批粉絲無懼寒風排隊搶買，不過有營養師在臉書發文分享麥當勞奶昔賣最好的時段其實是「早上上班時段」，另外，奶昔的驚人熱量也曝光。民視健康長照網 ・ 4 小時前