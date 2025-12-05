王彩樺搶綜藝主持棒！自爆推辭「百萬酬勞」工作 鎖定Sandy節目內幕曝光

四季線上／陳軒泓 報導

浩子與 Sandy 吳姍儒聯手主持的《Talk Talk秀台語》第二季在本週五邀請曾於 Sandy 產假期間代班的「保庇天后」王彩樺擔任評審，她一登場就「催生」Sandy 生三胎，「你歡喜，我也爽快」，毫不掩飾自己在覬覦主持人位置。

Sandy（左起）、許效舜、王彩樺、黃豪平、浩子帶來精彩的演出（圖／公視台語台提供）

王彩樺表示，她上次為了代班《Talk Talk秀台語》，特別排除萬難的拒絕上百萬酬勞的工作，「我一直在等製作人電話，從白天等到半夜都沒等到。」她還向 Sandy 說：「我今天直接，希望你快去生小孩，這樣你歡喜，我也爽快。希望今晚，你跟你老公『愛拚才會贏』」，一番話讓身為二寶媽的 Sandy 頻頻搖頭。

王彩樺推掉百萬酬勞只為想主持節目（圖／公視台語台提供）

節目選手以「捀出手路菜，好膽做你來」為主題，持續分組競賽。每位除了很會「台語練喙花」，也藏有不少明星臉在其中。華旭被眾人認為有著張孝全的神韻，他當場模仿張孝全皺眉時的表情，更自爆之前在社群分享時，糗被網友標註張孝全，並寫道「小心！你變胖就會長這樣！」，王彩樺則害羞稱讚懿霽臉蛋神似韓星孔劉，自信的懿霽聽後相當得意，接著臭屁表示：「還有人說我很像言承旭」，太過自信的反應讓王彩樺瞬間說不出話，許效舜也忍不住吐槽：「我們是練喙花，不是講白賊話」。

