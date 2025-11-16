王彩樺摔傷靠止痛針狂撐！被媽祖加持「奇蹟止痛」 她淚喊：真的很神奇

娛樂中心／台北報導

電影《恨女的逆襲》主創團隊。（圖／金馬執委會提供）

電影《恨女的逆襲》今（16）日舉辦茶敘，導演李宜珊率監製何平與主要演員林怡婷、蔡振南、游安順、王彩樺到場分享拍攝幕後。王彩樺這次挑戰素顏出鏡，為詮釋便當店媽媽一角還必須增胖。她笑說為戲放棄修圖與裝扮，「金鐘獎走紅毯的時候只能硬著頭皮上場，因為導演交代不能瘦。」除此之外，她還特別學吹口琴，搞笑分享：「老師說嘴巴要抹油才吹得順。」

王彩樺在現場拍攝幕後。（圖／金馬執委會提供）

談到即將57歲生日，她透露兩週前到嘉義拍MV時意外摔倒，左半邊身體從肩膀到胸口都在痛，連手掌都被壓到變形。她工作無法停，只能靠止痛針撐著。直到昨天參與山邊媽祖遶境時連續獲得兩次加持，她情緒激動到眼眶泛淚，「今天醒來時發現痛幾乎不見了，真的覺得很神奇。」

廣告 廣告

飾演拳擊教練的蔡振南，在開拍前接受長達兩個月的訓練。（圖／金馬執委會提供）

入圍本屆金馬獎最佳新演員的林怡婷透露，為了演活拳擊手，她不只在短時間內增重5公斤，每天固定吃雞胸肉配優酪乳「狂塞熱量」，拳擊訓練密度更高到讓她一度心態崩潰，「有堂課我整整哭了一個小時，因為腳怎樣都踢不出去，教練完全不放過我。」

她笑說，這段魔鬼訓練除了練出體能，也意外改善困擾她多年的高低肩問題，「劇組還特別找師傅幫我調整身體，現在反而變健康了。」片中飾演拳擊教練的蔡振南，同樣在開拍前接受長達兩個月的密集訓練。他回憶：「每天兩小時練到滿身汗，真的像拿水往外倒。」他坦言起初是被劇本吸引，加上導演早就把他視為唯一人選，讓他願意全力投入。他也大讚林怡婷的敬業，「所有動作戲一律親自來，完全沒有替身。」

游安順則為了片中的桌球教練角色苦練三個月，他笑說：「原本完全不會打，現在竟然可以跟兒子過兩招，自己都覺得好玩。」導演李宜珊透露，蔡振南是她從打劇本開始就鎖定的人選，「在我心裡，每位拳擊教練都長南哥那個樣子。」監製何平也笑說，申請輔導金的資料上畫的拳擊教練，就是蔡振南。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

更多三立新聞網報導

舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續

易烊千璽奪金雞影帝！後台被問戀愛問題「大翻白眼」 現場尷尬反應曝光

59歲歌手突發病送醫！「罹步行性肺炎」宣告不治 家屬淚喊：來不及道別

金雞最尷尬！《哪吒2》奪獎「沒人要出席」 陸網怒抱不平：不領也沒差

