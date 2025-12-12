王彩樺放話跨年露奶「長輩端出來」！還要接替賴慧如成胡瓜的新女人

記者林宜君／台北報導

王彩樺受胡瓜邀約，將於明年3月21、22日在北流演出的「鑽石舞台之夜」擔任嘉賓。被問到表演造型，王彩樺笑說一定會祭出招牌風格︰「一定會露奶這是最基本的，『長輩』端出來！感恩現場的粉絲，邀請觀眾一起來做愛心！一定要把長輩請出來，我的『奶奶』。」率性回答讓現場瞬間歡笑不斷。

談到接到演唱會邀約的心情，王彩樺開玩笑表示，胡瓜主持時身邊「總是賴慧如」，還反問胡瓜能不能讓自己「當另一位女人」。王彩樺更不忘虧賴慧如：「不然下個女人是我。」賴慧如則笑回︰「我們可以共用，亂講啦！」兩人互動逗趣，也成為當天拍攝花絮亮點。

王彩樺（右）預告女兒庭庭（左）的新作品已在準備中。（圖／翻攝自王彩樺IG）

王彩樺透露近日才從尼泊爾參拜返台，緊接著行程滿檔，19日要與女兒庭庭一同出席活動，23日則將與許效舜到泰國媽祖廟表演。王彩樺笑稱尾牙季已全面啟動，目前接到的演出邀約至少10場，明年1月也會參與一部新電影演出。外型甜美的庭庭常被稱作「最美星二代」，目前仍單身。王彩樺透露身邊不少朋友幫忙介紹對象，甚至有「富二代」被點名，但雙方都沒有來電，王彩樺認為感情還是得靠緣分。王彩樺也預告女兒的新作品已在準備中︰「我在幫她籌備東西，到時再跟你們分享，明年就會跟你們講了！」

