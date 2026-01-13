王彩樺李千娜吵架 路人差點報警

由導演李宜珊執導，林怡婷、王彩樺、蔡振南、游安順、李千娜、田翔元、黃惟、曾皓澤等人主演的電影《恨女的逆襲》，13日舉行首映會，飾演正宮跟小三的王彩樺和李千娜，兩人從戲裡鬥到戲外，李千娜透露首映會前1天還先問王彩樺會穿什麼鞋，一聽到是平底鞋，自己就打算穿高跟鞋出席；王彩樺則在現場直接上演「對小三扯頭髮」的戲碼。

另王彩樺分享，拍攝時因為太入戲，吵到被路人拍下來，還差一點報警，她苦笑說：「我平常很溫和，吵架還會大舌頭，只有演戲才會這麼凶。」還嗆李千娜在片場整天走來走去不知道在幹嘛，李千娜解釋是李宜珊要她營造「看似忙碌但帶點挑釁」的感覺。

《恨女的逆襲》獲得第62屆金馬獎最佳動作設計，林怡婷和蔡振南都為了電影學拳擊，蔡振南直呼很辛苦也瘦了好幾公斤。電影找來台灣首位亞洲盃女子拳擊金牌得主陳嘉玲擔任拳擊指導，她對70歲的蔡振南敬業態度大大讚賞：「南哥完全沒有因為資歷而放鬆自己。給他功課，他會盡全力做到；打錯了就一遍一遍重來；打對了，他還會想再更好。」

飾演教練的蔡振南也對片中徒弟們林怡婷、黃惟、林毓家、曾皓澤的進取心印象深刻，「他們都不厭其煩一次再一次令人感動，此片不但讓我上了一課，也非常感恩導演給我這個機會！」有趣的是，日前舉行試片，有觀眾要求想被李宜珊或是林怡婷「揍一下」，甚至加碼喊：「可以再用力一點！」