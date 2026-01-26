王彩樺演出比基尼斷線險走光！ 左手捧奶撐全場自嘲「差一點拿出來拜天公」

王彩樺回憶以前在秀場因演出動作過大導致比基尼左肩帶斷裂，當下只能用左手護胸撐完全場。劍湖山世界提供

由不老歌王黃西田領軍「台灣濱崎步」王彩樺、王中平、朱海君及劉福助等15組藝人，接力演出連續3個月的《耐斯歌廳秀》。睽違10年再度登上劍湖山舞台的王彩樺，回憶起秀場往事笑料百出，她自爆16歲出道時，曾因演出動作過大導致比基尼左肩帶斷裂，當下只能用左手護胸、右手拿麥克風驚險撐完，她自嘲：「差一點就要拿出來拜天公！」

《耐斯歌廳秀》自3月8日起在劍湖山世界彩虹劇場熱鬧開唱，每個月一次，共計3場。身兼演出與秀導的黃西田，對於重現正宗歌廳秀充滿熱忱。他表示舞台陪伴他走過一甲子，這次3場演出陣容各異，更特別針對好友王中平設計笑點，直誇對方：「他不說話只要站上台就很好笑了！」

黃西田也分享當年趣事，透露李亞萍曾因高跟鞋卡在舞台縫隙動彈不得，最後還得向他跟余天求救。目前工作滿檔的他，感謝老天讓他年過70仍像陀螺般轉不停，今年過年他打算在家構思新梗，誓言要讓粉絲每個月都能來劍湖山重溫舊夢。

王中平導覽影片播15年成親善大使 曾跑錯舞台演唱糗翻天

與劍湖山淵源極深的王中平，自豪是樂園的「老朋友」。他透露，至今入住劍湖山渡假大飯店，打開電視仍能看到他與老婆余皓然及兒子的全家導覽影片。

談到秀場糗事，王中平尷尬回憶曾因活動接太滿，竟然跑錯舞台，人一到現場就匆忙衝上去熱唱，直到主持人一臉驚訝地訪問，他才驚覺「走錯場」，台下觀眾瞬間爆笑連連。雖然近日忙於影視與單曲工作，他仍趕在年前帶岳父母赴港旅遊，隨後便要投入歌廳秀的密集備戰。

王中平笑說自己是劍湖山「資深員工」，到現在還在播放他錄製的介紹影片。劍湖山提供

15組藝人接力熱唱驚喜包 劍湖山一張票玩翻天還能看秀

這次演出陣容包括「台灣濱崎步」王彩樺、劉福助、方駿、澎澎、王中平、朱海君、梁佑南、劉美玲、蔡亞露、許仁杰、賈斯汀、超跑杰克、電音三太子以及主持人胡鴻達、「小吳宗憲」梅東生等15組藝人。

大家紛紛表示會使出渾身解數，重現當年豬哥亮、天天開心時期的巔峰笑料。黃西田強調：「每場演出陣容都不盡相同，就像開箱驚喜包。」門票已於劍湖山世界官網熱賣中。



