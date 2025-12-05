王彩樺突然勾脖獻吻！ 白冰冰衝出來急喊：妳老公來了

保庇天后王彩樺近日與詞曲創作歌手江志豐，在《超級冰冰Show》的單元「懷舊復古經典金曲」登場。沒想到，在兩人合唱《雪中紅》最後，王彩樺竟突然勾住江志豐的脖子『獻吻』，嚇得江志豐僵在原地只能緊閉眼睛，白冰冰見狀急忙衝出來大喊：「妳老公來了！」

江志豐、王彩樺合唱《雲中月圓》（圖／民視）

兩人合唱《雲中月圓》，王彩樺深情望向江志豐，讓白冰冰忍不住問：「唱歌時被彩樺這麼靠近緊盯著，有什麼感覺」，讓江志豐笑說：「有一種喉嚨沙啞的感覺。」

之後在唱《雪中紅》時，王彩樺主動獻吻，白冰冰連忙喊道：「王彩樺妳老公來了！」沒想到竟然被回：「沒關係他習慣了。」而專注於歌唱、鮮少演戲的江志豐，則心有餘悸表示，雖說知道是配合歌曲情境借位，「但我很怕沒有對好！」

王彩樺借位要親吻江志豐（圖／民視）

王彩樺縱橫演藝圈數十年，女兒黃于庭出落得亭亭玉立，她也相當看好女兒將來發展。前些日子，母女倆一起主持外景節目，王彩樺讚女兒很有觀眾緣，後來主持別的外景節目時，還被路人問「怎麼沒帶妳女兒出來？妳女兒有夠漂亮！」

黃于庭尚在讀大學，對於媽媽給予的高度評價，她有些不好意思，認為自己強項不在主持，反而是壓力最大、最容易緊張：「不過如果是表演的話，我對自己蠻有信心的。」而她也即將在苗栗耶誕城活動，與媽媽王彩樺一同登台演出。

王彩樺女兒黃于庭獻出耶誕節首秀（圖／中天）

踏入演藝圈後，黃于庭不排斥多方嘗試：「未來的演藝道路上，我什麼都想挑戰，但目前最想要挑戰的應該是演戲，因為我沒有很完整地學過演戲課程，所以如果有電視劇、電影可以拍攝的話，我覺得會是很大的挑戰。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導