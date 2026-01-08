王彩樺突認已停經 笑喊李千娜《恨女》當小三：我老公妳在用

藝人王彩樺、李千娜、林怡婷、黃惟、田翔元、曾皓澤8日出席電影《恨女的逆襲》記者會。因片中游安順幫「小三」李千娜買衛生棉，王彩樺被問現實生活中另一半是否也會幫忙買衛生棉？卻自爆「我停經了，他不用幫我買！」對於游安順在片中周旋在她與李千娜之間，王彩樺則對李千娜當面笑說「我（電影中的）老公是妳在用，都在妳那。」逗樂全場。

王彩樺8日出席電影《恨女的逆襲》記者會。（圖／記者郭竹倩 攝）

李千娜（左3）8日出席電影《恨女的逆襲》記者會。（圖／記者郭竹倩 攝）

李千娜在《恨女的逆襲》飾演的「小美」神秘與魅力都爆表，而在王彩樺的角色眼中，小美卻是破壞她跟游安順家庭的小三。兩人在拍攝期間為了保持角色的壓迫感與陌生感，極具默契地不交談，唯有在放飯時間才會稍微「出戲」。

王彩樺笑稱有次放飯她還拉著演女兒的林怡婷開玩笑對李千娜大喊「小三來了！」並故意包夾坐在游安順的兩旁「爭寵」，讓游安順感到壓力很大。

李千娜也透露「小美」這角色具備剛柔並濟的交際手腕，使她在事業非常成功，加上獨特的品味與自信，讓這個角色充滿層次，也是她最初被劇本吸引的原因。

李千娜辣曬纖腰。（圖／記者郭竹倩 攝）

提到與游安順的合作，李千娜也分享有一場戲因為游安順沒把敞篷車停好，導致李千娜下車時腳卡住、鞋子脫落，她索性順著角色性格直接痛罵，但游安順卻不慌不忙的安撫她，也馬上走到副駕去攙扶，讓導演讚嘆最終呈現出最自然的效果。

片中同為拳擊隊的演員黃惟、曾皓澤都為鍛鍊體魄吃了不少苦，黃惟原本是46公斤的體態，之後每天要吃上至少100克的蛋白質，增肌到54公斤。曾皓澤則是被林毓家擊中肋骨，痛到1個禮拜都被迫休養。

飾演林怡婷弟弟的田翔元，原本是桌球選手，有10幾年的桌球比賽經驗，被問到與演教練的黃冠智相比，誰的球技更好？田翔元笑說：「沒打過，但我應該會贏吧！」讓全場笑翻。