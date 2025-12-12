王彩樺素顏增胖上戲 怒槓游安順驚動鄰居PO網險報警

王彩樺為《恨女的逆襲》全素顏又增胖演出，相當敬業。（華映娛樂提供）

電影《恨女的逆襲》今（12）日公布正式海報，本片由李宜珊執導，集結林怡婷、蔡振南、游安順、王彩樺、李千娜等主演，陣容堅強。能歌善演的「台灣濱崎步」王彩樺片中飾演女主角林怡婷的母親，慘遭游安順飾演的丈夫長期連環劈腿外遇，兩人拍攝爭執戲時，還驚動鄰居差點報警，甚至引起網路熱議，可說是「未演先轟動」。

為了詮釋片中賣便當養家的母親，王彩樺不只全素顏上陣，甚至刻意增胖。深受劇本感動的她此次與游安順二度合作演夫妻，從恩愛到爆吵，再到形同陌路，讓她大呼過癮，更直讚游安順是「戲神！」並表示：「這次跟順哥演戲滿爽的！」

兩人片中一場激烈的爭執戲，因入戲太深，情緒張力爆棚，一度驚動鄰居差點報警，甚至有人將現場動靜PO上社群平台，當晚就引起數萬讚的觀看。為了避免劇透，劇組人員趕緊私下請求對方先移除。王彩樺笑說：「隔壁鄰居以為我們真的在大吵，還要報警說『樓下有人在吵架』。」

游安順（左）與王彩樺在《恨女的逆襲》中飾演夫妻，從感情融洽演到怒目相對。（華映娛樂提供）

游安順在片中面對女兒憤怒的質問或諷刺，都能以淡淡微笑從容應對，導演李宜珊認為這種「情緒穩定的父親形象，讓整個電影更立體。」

雖然片中吵吵鬧鬧，游安順、王彩樺都對飾演女兒的林怡婷讚譽有加。游安順稱林怡婷入圍金馬獎最佳新演員實至名歸。「怡婷是一個努力型的演員，她解讀角色的能力非常好！」王彩樺也稱讚林怡婷雖然本人害羞可愛，但在電影裡爆發力十足、自我要求很高，「尤其在練拳擊手都受傷了，看了滿不捨得。」

電影正式海報由三金設計師方序中操刀，主視覺聚焦在女主角林怡婷的側臉，以「被揍的這張海報象徵生活的衝擊，女主角以拳擊姿態直面那一拳，不逃避、不閉眼，她接受來自家庭與拳擊環境的挑戰，以『面對』作為逆襲，以『理解』取代逃離』。」將電影核心精神透過強烈的視覺意象呈現。《恨女的逆襲》將於2026年1月16日全台上映，詳情請持續關注官方臉書及IG。

