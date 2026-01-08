王彩樺自爆「已停經」 拍戲拒跟李千娜互動喊小三

【緯來新聞網】台片《恨女的逆襲》今（8）日舉辦記者會，片中王彩樺、李千娜分別飾演游安順的的正宮跟小三，兩人在片中水火不容，戲外則是情同母女，王彩樺也說：「她都叫我媽咪，交換禮物都會邀請我去，感情非常好！」李千娜也說，兩人一拍完就有開始互動，且私下感情非常好。

王彩樺（左）、李千娜感情好，但拍《恨女的逆襲》在片場都不互動。（圖／許方正攝）

導演李宜珊率主演王彩樺、李千娜、林怡婷、黃惟、田翔元、曾皓澤一同出席記者會。李千娜跟王彩樺片中互把對方當空氣，李千娜表示開拍前她還傳訊問王彩樺：「媽咪，妳在片場是不是不會跟我打招呼？」兩人在現場為了保持角色的壓迫感與陌生感，極具默契地不交談，唯有在放飯時間才會稍微「出戲」。



王彩樺笑喊在片場拍戲時，只要見到李千娜，都會拉著演女兒的林怡婷大開玩笑：「小三來了！」李千娜則會故意跟王彩樺一起坐在游安順旁邊，「爭寵」戲碼讓游安順哥壓力很大。被問到現實生活中老公會不會像游安順一樣，幫買衛生棉，王彩樺立刻秒回：「我停經了，他（老公）不用幫我買！」



片中同為拳擊隊的演員林怡婷、黃惟、曾皓澤都為鍛鍊體魄吃了不少苦，林怡婷笑說自己為了化身壯碩運動而增重，拼命吃蛋白質、澱粉；黃惟則是從46公斤的纖纖少女，每天要吃上至少100克的蛋白質，增肌到54公斤。而曾皓澤則是被林毓家擊中肋骨，痛到一個禮拜都被迫休養。片中飾演林怡婷弟弟的田翔元，原本是桌球選手，有10幾年的桌球比賽經驗，被問到與演教練的黃冠智相比，誰的球技更好？田翔元笑說：「沒打過，但我應該會贏吧！」逗笑全場。《恨女的逆襲》將於1月16日全台上映。

廣告 廣告

王彩樺笑喊拍《恨女的逆襲》時，會故意叫李千娜小三。（圖／許方正攝）

李千娜表示戲外其實跟王彩樺感情非常好。（圖／許方正攝）

《恨女的逆襲》記者會，監製何平（左起）、演員黃惟、李千娜、林怡婷、導演李宜珊、王彩樺、田翔元、曾皓澤。（圖／許方正攝）

更多緯來新聞網報導

EXO強勢回歸！6人陣容推新專輯 參與成員名單曝光

持修首次亞洲巡演倒數 不慎感冒陷入「小焦慮」