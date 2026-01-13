王彩樺與尪當眾大吵！「狂罵20分鐘」鄰居嚇傻險報警 吐真實心情

記者林汝珊／台北報導

《恨女的逆襲》今舉行首映記者會。（圖／記者趙于瑩攝影）

電影《恨女的逆襲》今（13）日舉行首映記者會，戲外感情超好的王彩樺、李千娜，在片中卻上演「正宮對決小三」，對於素顏演出，王彩樺笑說：「不瞞大家，當時我老公娶我，也是因為我素顏很好看」。

蔡振南片中飾演拳擊教練，與女主角林怡婷亦師亦父。（圖／記者趙于瑩攝影）

「國寶影帝」蔡振南也驚喜歸隊，在片中飾演拳擊教練，與女主角林怡婷亦師亦父。他透露首次和導演見面時，被要求拿手靶試接幾拳，當下就覺得不簡單，主動要求上課訓練，沒想到一練就是兩個多月，體力負荷超高，直呼「汗大概流了好幾公升」，連女主角林怡婷都忍不住說：「南哥的肚子都消了一大圈了。」

王彩樺、李千娜上演正宮小三對決。（圖／記者趙于瑩攝影）

而片中，王彩樺不滿老公游安順慣性出軌，兩人大吵一架。導演李宜珊透露兩人完全臨場發揮，大吵了20多分鐘，沒想到當時誤讓鄰居誤以為是夫妻吵架家暴現場，嚇得錄影放上網，差點報警。王彩樺也大讚：「吵得蠻爽的。」《恨女的逆襲》將於1月16日上映。

